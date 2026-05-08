الگوی مصرف دارو باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عمر علیپور گفت: از چالش‌های مهم نظام سلامت، مصرف غیرمنطقی دارو و تجویزهای غیرضروری است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به نظام درمان، می‌تواند سلامت مردم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در برخی موارد، تجویز داروها و خدمات درمانی از جمله سرم‌تراپی فراتر از نیاز واقعی بیماران انجام می‌شود و این مسئله ضرورت بازنگری جدی در الگوی تجویز و تقویت نظارت‌های علمی و تخصصی را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: استقرار و اجرای دقیق راهنماهای بالینی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تجویزهای غیرضروری، مدیریت منابع دارویی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی داشته باشد و لازم است این موضوع به‌صورت جدی در مراکز درمانی دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی عمومی گفت: بخشی از مصرف بی‌رویه دارو ناشی از انتظارات نادرست برخی بیماران است که گاه دریافت دارو یا سرم بیشتر را معادل درمان بهتر می‌دانند در حالی که مصرف غیرضروری دارو نه‌تنها سودمند نیست بلکه می‌تواند عوارض و آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد.

علیپور یادآور شد: نقش بیمه‌ها، انجمن‌های علمی و نهادهای نظارتی در اصلاح این روند بسیار مهم است و باید با همکاری میان بخش‌های مختلف، زمینه حرکت به سمت مصرف منطقی دارو و تجویز مبتنی بر شواهد علمی فراهم شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف دارو نیازمند یک اقدام مقطعی نیست، بلکه باید به‌عنوان یک سیاست مستمر در نظام سلامت دنبال شود تا هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم سلامت مردم بیش از پیش مورد صیانت قرار گیرد.