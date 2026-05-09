به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «میلان اوریچ» عضو پارلمان اروپا، حمله موشکی به دبستان «شجره طیبه» در شهر میناب را عمدی دانست و خواستار تحقیق بینالمللی درباره این حادثه شد.
او در مراسم «فرشتگان میناب» که مقابل سفارت ایران در بروکسل برگزار شد، گفت این حمله به احتمال زیاد از پیش برنامهریزی شده بوده و آن را نمونهای از «جنایت جنگی» توصیف کرد.
اوریچ همچنین با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی، گفت رهبران اروپا در برابر سیاستهای آمریکا و رژیم اسرائیل دچار استانداردهای دوگانه شدهاند و درباره چنین حوادثی سکوت میکنند.
وی افزود که در این خصوص نامهای به کمیسیون اروپا ارسال کرده و خواستار بررسی این حمله شده است.
بر اساس گزارشها، مدرسه «شجره طیبه» میناب در نخستین ساعات حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، سه بار هدف حمله موشکی قرار گرفت.
