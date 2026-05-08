به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تایباد در جلسه ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: ساخت قرارگاه دائمی اربعین برای زائران افغانستانی که همه ساله در روزهای پایانی ماه صفر از طریق گذرگاه رسمی دوغارون به عراق سفر می‌کنند، ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار دارد.

حسین جمشیدی افزود: با توجه به افزایش همه ساله ورود شمار زائران افغانستانی برای عزیمت به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات، ساخت این مکان فرهنگی در معبر رسمی دوغارون ضرورت دارد که در مرحله مطالعات آن زمینی به مساحت پنج هکتار پیش بینی شده است.

او ادامه داد: سال ۱۴۰۳ و در بازه زمانی عزاداری‌های پایانی ماه صفر، افزون بر ۶۳ هزار زائر افغانستانی برای سفر به عراق از طریق مرز رسمی دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند، سال گذشته زائری برای این سفر معنوی وارد ایران از سمت دوغارون نشد.

وی بیان کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و در اختیار داشتن امکانات در شان زائران کشور همسایه افغانستان نیاز به اعتبارات ملی دارد و نگاه ویژه دستگاه‌های متولی کشوری را می‌طلبد.

جمشیدی گفت: مرز دوغارون نخستین چشم انداز به جمهوری اسلامی ایران برای اتباع افغانستانی است که باید بستر حضور و سفر آسان عاشقان و دلدادگان افغانستانی در ماه‌های محرم و صفر از این مرز به سمت مشهد مقدس و عتبات عالیات از سوی همه نهاده‌های متولی کشور، استانی و محلی فراهم شود.

وی افزود: مرز دوغارون مهمترین دروازه برای ورود مسافران و زائران افغانستانی کربلا محسوب می‌شود که باید از همه ظرفیت‌های لازم برای تکریم آنها استفاده کرد.

وی ادامه داد: در ۹ سال گذشته و در ماه‌های محرم و صفر و روزهای ورود اتباع افغانستانی به دوغارون برای عزیمت به سفر زیارتی کربلا، خیران شیعه و اهل سنت این خطه مرزی پای کار بودند و زمینه سفری بدون دغدغه را برای زائران این کشور همسایه آماده کردند.

امام جمعه تایباد نیز گفت: مشکلات این حوزه هر سال باید در مرز دوغارون شناسایی شود و برای رفع موانع پیش رو با برنامه ریزی و همت مسئولان با آمادگی لازم برای استقبال از زائران تلاش شود.

حجت السلام حسین ملکی ابرده افزود: خیران این شهرستان مرزی همواره در همه عرصه پای کار بوده‌اند، بدون شک درصورت نیاز به اعتبار پیشتر برای عملیات عمرانی ساخت قرارگاه دائمی اربعین نیز در این منطقه همراه دستگاه‌های متولی خواهند بود.

وی ادامه داد: از همه ظرفیت‌های لازم کشوری، استانی و شهرستان برای مهیا شدن سفری آسان و ماندگار برای زائران افغانستانی باید در دوغارون و تایباد استفاده کرد.

اتباع افغانستان برای شرکت در آیین عزاداری پایان ماه‌های محرم و صفر، سفر خود از مرز دوغارون را به صورت رسمی از سال ۱۳۹۶ به این کشور آغاز کردند که با شیوع کرونا، این سفرهای زیارتی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ متوقف شد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.