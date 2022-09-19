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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۱

مدیر اجرایی ستاد اربعین شهرستان تایباد:

بزرگ‌ترین کاروان زائران افغانستانی کربلا وارد دوغارون شد

بزرگ‌ترین کاروان زائران افغانستانی کربلا وارد دوغارون شد

تایباد ـ مدیر اجرایی ستاد اربعین شهرستان تایباد گفت: بزرگ‌ترین کاروان زائران افغانستانی کربلای معلی با ۳۲۰ زائر وارد مرز دوغارون شد.

علی فخاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بزرگ‌ترین کاروان زائران افغانستانی کربلای معلی تا این لحظه با ۳۲۰ زائر وارد مرز دوغارون شده و مورد استقبال ستاد اربعین حسینی شهرستان تایباد قرار گرفت.

مدیر اجرایی ستاد اربعین شهرستان تایباد افزود: با توجه به مسدود بودن مرزهای کشور عراق، زائران پس از استراحت در دوغارون، موقتاً برای زیارت علی بن موسی الرضا (ع) عازم مشهدالرضا خواهند شد و سپس عازم عتبات عالیات می‌شوند.

پایانه مرزی دوغارون پیش‌تر برای استقبال از زائران افغانستانی اربعین حسینی آماده استقبال شده بود که به دلیل برخی مشکلات داخلی افغانستان و همچنین عدم همکاری طرف عراقی برای پذیرش زمینی زائران افغانستانی، زائران بسیار اندکی از این مرز زمینی به قصد سفر عتبات عالیات وارد کشور شدند که ورود این تعداد زائران افغانستانی عتبات عالیات، بزرگ‌ترین کاوران زیارتی کرلای معلی از افغانستان محسوب می‌شود که از مرز دوغارون وارد کشور شدند.

کد مطلب 5592926

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