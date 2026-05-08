  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

نیکفر: شرکت‌های فناور حمایت جدی خواهند شد

نیکفر: شرکت‌های فناور حمایت جدی خواهند شد

بندرعباس- مدیرکل امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عزم جدی برای حمایت از شرکت‌های فناور با استفاده‌ از ظرفیت‌های قانونی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسب نیکفر در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری استان هرمزگان، به تشریح مهم‌ترین تصمیمات این نشست پرداخت.

وی اظهار داشت: پس از بازدید از مدرسه شجره‌طیبه میناب، دو جلسه تخصصی جداگانه برای بررسی مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی استان برگزار شد که در نشست دیگر، رؤسای دانشگاه‌های استان به‌طور مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات خود را با نمایندگان مجلس و استاندار مطرح کردند.

نیکفر با بیان اینکه نمایندگان مجلس با سعه صدر مسائل و پیشنهادات مدیران دانشگاهی را شنیدند، خاطرنشان کرد: اولین تصمیم مهم، حمایت همه‌جانبه از بنیان‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش عالی در استان بود دومین و مهم‌ترین تصمیم راهبردی، تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» به‌ویژه معافیت‌های مالیاتی مندرج در مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون برای حمایت از فناوران است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، با پیگیری و دستور استاندار هرمزگان و نمایندگان استان، مقرر شد جلساتی با محوریت موضوع آموزش و فناوری به‌صورت ماهانه در استان برگزار شود تا گره‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان باز شود.

مدیرکل امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: در همین جلسه چندین شرکت فناور موفق استان نیز معرفی شدند و نمایندگان کمیسیون و مسئولان استانی عزم خود را برای حمایت جدی از نخبگان و فناوران دانشگاهی و رفع مشکلات آنان جزم کردند.

کد مطلب 6823474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها