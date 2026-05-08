به گزارش خبرگزاری مهر، جاسب نیکفر در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون آموزش مجلس با رؤسای دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری استان هرمزگان، به تشریح مهم‌ترین تصمیمات این نشست پرداخت.

وی اظهار داشت: پس از بازدید از مدرسه شجره‌طیبه میناب، دو جلسه تخصصی جداگانه برای بررسی مسائل آموزش و پرورش و آموزش عالی استان برگزار شد که در نشست دیگر، رؤسای دانشگاه‌های استان به‌طور مستقیم دغدغه‌ها و مشکلات خود را با نمایندگان مجلس و استاندار مطرح کردند.

نیکفر با بیان اینکه نمایندگان مجلس با سعه صدر مسائل و پیشنهادات مدیران دانشگاهی را شنیدند، خاطرنشان کرد: اولین تصمیم مهم، حمایت همه‌جانبه از بنیان‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش عالی در استان بود دومین و مهم‌ترین تصمیم راهبردی، تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» به‌ویژه معافیت‌های مالیاتی مندرج در مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون برای حمایت از فناوران است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، با پیگیری و دستور استاندار هرمزگان و نمایندگان استان، مقرر شد جلساتی با محوریت موضوع آموزش و فناوری به‌صورت ماهانه در استان برگزار شود تا گره‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان باز شود.

مدیرکل امور مجلس وزارت علوم تصریح کرد: در همین جلسه چندین شرکت فناور موفق استان نیز معرفی شدند و نمایندگان کمیسیون و مسئولان استانی عزم خود را برای حمایت جدی از نخبگان و فناوران دانشگاهی و رفع مشکلات آنان جزم کردند.