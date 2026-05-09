امکان حذف ترم و درس برای دانشجویان فراهم شد؛ شرایط دفاع مشروط دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، طی ابلاغیه‌ای تازه، تصمیمات تکمیلی مربوط به مدیریت آموزشی دانشگاه‌ها در شرایط خاص پس از آغاز جنگ رمضان را جهت اجرا به رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور اعلام کرد.

دراین ابلاغیه آمده است: در پی شرایط به وجود آمده پس از آغاز جنگ رمضان در اسفندماه سال ۱۴۰۴، معاونت آموزشی این وزارتخانه با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط، نسبت به تدوین تدابیر انعطاف‌پذیر و متناسب برای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام کرد.

بر همین اساس، پیش‌تر ابلاغیه‌های شماره ۲.۲۱.۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵.۰۱.۱۱ و شماره ۲.۲۱.۳۴۳۰۷۳ مورخ ۱۴۰۴.۱۲.۲۷ از سوی معاونت آموزشی صادر و به دانشگاه‌ها ارسال شده بود.

اکنون با توجه به استمرار شرایط خاص و در پی نامه شماره ۱۱.۱۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۵.۲.۹ قائم‌مقام وزیر، تصمیمات آموزشی تکمیلی مرتبط با مصوبه جلسه شماره ۹۷۹ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مورخ ۱۴۰۵.۲.۱۳، جهت استحضار و اجرا به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شده است.

این تصمیمات با هدف حفظ کیفیت آموزش و حمایت از وضعیت تحصیلی دانشجویان در شرایط غیرمتعارف اتخاذ شده و لازم‌الاجراست.

برهمین اساس مفاد مهم ابلاغیه شماره ۳ معاونت آموزشی در خصوص تصمیمات آموزشی ویژه نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به شرح زیر به دانشگاه ها ابلاغ شد:

تسهیل فراغت از تحصیل با حذف دروس مهارتی -عملی (ویژه مقاطع کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد)

برای دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد که در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با گذراندن دروس عملی یا دروس مهارتی - اشتغال پذیری (کارآموزی یا کارورزی) یا در دوره تابستانی ۱۴۰۵ با گذراندن دروس مهارتی اشتغال پذیری فارغ التحصیل می شوند در صورت حذف این دروس اگر تعداد واحدهای باقی مانده از حداقل واحدهای مجاز مندرج در آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۶۸ واحد؛ کارشناسی پیوسته: ۱۳۰ واحد کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۲۸ واحد) کمتر نشود درس حذف و دانشجو فارغ التحصیل می شود. در غیر این صورت (کاهش تعداد واحدها از حداقل مجاز) دانشگاه می تواند به جای آن یک درس نظری جانشین تعیین کرده و آن را در قالب معرفی به استاد مازاد بر سقف مجاز معرفی به استاد به دانشجو ارائه دهد.

آزمون جامع دکتری تخصصی زمان برگزاری و امکان جایگزینی

در صورتی که دانشگاهی آزمون جامع را قبل از ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می کند برای دانشجویانی که امکان آمادگی و شرکت در آزمون را نداشته اند، امکان برگزاری مجدد آن در تابستان ۱۴۰۵ فراهم شود.

برگزاری آزمون جامع به صورت مجازی یا حضوری با اختیار دانشگاه است.

جانشینی آزمون جامع مطابق تبصره ۲ ماده ۴۴ آیین نامه یکپارچه آموزشی مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در صورت تأیید دانشگاه و بدون نیاز به تصویب در شیوه نامه اجرایی برای دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ قابل اجرا است.

شرایط دفاع مشروط دانشجویان دکتری تخصصی و تعهدات مرتبط با مقاله

با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ سوم رمضان در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴، دانشجویان دکتری در صورتی که آمادگی کامل دفاع از رساله خود را داشته و فقط منتظر پذیرش مقالات مستخرج از رساله خود که در فرآیند داوری در نشریات دارای نمایه بین المللی هستند، با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید هیئت داوران می توانند جلسه دفاع از رساله (دفاع مشروط) را برگزار کنند. دانش آموختگی دانشجو پس از دفاع موفق منوط به ارائه پذیرش مقاله در چارچوب ضوابط مصوب است. دانشجویانی که متقاضی استفاده از مفاد این بند هستند لازم است پیش از برگزاری جلسه دفاع تعهد کتبی برای پذیرش کامل شرایط این مصوبه را ارائه دهند.

نحوه برگزاری جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

برنامه ریزی جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط دانشگاه ها بر مبنای تشکیل جلسه حضوری با حضور دانشجو استاد راهنما و اساتید داور داخلی انجام شود. در شرایط ویژه معاونت آموزشی دانشگاه می تواند مجوز برگزاری جلسه به صورت مجازی را صادر نماید.

حذف ترم بدون احتساب در سنوات ویژه تحصیلات تکمیلی

در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیشنهاده (پروپوزال) خود را تصویب کرده اند با تأیید دانشگاه امکان پذیر است.

در انتها تاکید شده که اگر چه فعلا کلاس‌ها بصورت مجازی برگزار می‌شود، اما برنامه‌ریزی برای تشکیل باقیمانده کلاس‌ها بصورت حضوری انجام و منتظر تمهیدات نهایی است.