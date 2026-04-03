جزئیات نحوه فعالیت دانشگاه علامه از فردا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی درخصوص تداوم فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
ضمن قدردانی از همراهی دانشجویان و همکاران گرامی، به اطلاع میرسد به منظور تداوم فعالیتهای آموزشی و با استناد به مصوبات شصتوچهارمین جلسه شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۵، تمهیدات لازم برای ادامه فرآیندهای آموزشی اتخاذ شده است. دانشگاه علامه طباطبائی با توجه به دغدغههای دانشجویان، تلاش دارد شرایطی فراهم کند تا آموزشها بدون وقفه ادامه یابد و در عین حال، در صورت فراهم شدن شرایط لازم، بازگشت به برگزاری حضوری کلاسها نیز در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، به منظور تسهیل امور آموزشی دانشجویان، موارد زیر به اطلاع میرسد:
۱. کلاسهای آموزشی: کلیه کلاسها در تمامی مقاطع از تاریخ ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی بهصورت برخط و از طریق سامانه lms.atu.ac.ir برگزار خواهد شد. اعضای محترم هیئت علمی نسبت به بارگذاری بهموقع منابع، جزوات و محتوای آموزشی در سامانه اقدام نمایند تا دسترسی دانشجویان به محتوای درسی بهصورت آفلاین نیز فراهم باشد. همچنین در صورت صلاحدید، امکان ضبط کلاسها و در اختیار قرار دادن آن برای استفاده دانشجویان فراهم است.
۲. دفاع از پایاننامه، رساله و پروپوزال: برگزاری جلسات دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد، پیشدفاع و دفاع نهایی رساله دکتری بهصورت مجازی امکانپذیر است. مهلت برگزاری این جلسات برای نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است. رعایت مقررات نظام وظیفه برای دانشجویان مشمول مورد توجه قرار گیرد. همچنین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویانی که زمان دفاع آنان از سوی کمیسیون موارد خاص تا پایان اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده بود، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
۳. حذف و اضافه:با توجه به درخواستهای برخی دانشجویان و به منظور مساعدت با افرادی که در مهلت مقرر موفق به انجام حذف و اضافه نشدهاند، مهلت حذف و اضافه برای تمامی دانشجویان در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۸ فروردین مجدداً فراهم گردیده است.
۴. معرفی به استاد: به منظور مساعدت با دانشجویان در شرف دانشآموختگی و ضمن تسهیل در تعداد دروس مطابق مصوبات ابلاغشده، مهلت انجام معرفی به استاد (برای دروس دارای این امکان) تا پایان فروردین ماه تمدید میگردد.
۵. سایر موارد:در خصوص نحوه برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری و مصاحبه پذیرش دکتری ۱۴۰۵، اطلاعرسانیهای لازم متعاقباً اعلام خواهد شد.
در پایان، ضمن قدردانی از همراهی و همکاری دانشجویان و همکاران گرامی، امید میرود با بهبود شرایط، در آینده نزدیک امکان برگزاری حضوری کلاسها و تداوم فعالیتهای آموزشی در فضای عادی و مطلوب دانشگاه فراهم گردد.
