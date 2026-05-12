حضوری شدن تحصیلات تکمیلی کلید خورد؛ اختیار امتحان جامع بر عهده دانشگاه

مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حضوری شدن دانشگاه‌ها گفت: امیدواریم در آینده نزدیک آموزش سطح تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را برای دانشجویان به صورت حضوری ارائه شود.

در ادامه، رضا نقی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، نیز به خبرنگار مهر توضیح داد: هنوز همان ابلاغیه فروردین‌ماه مبنی بر آموزش مجازی برقرار است، اما در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه، ابلاغیه ای توسط دکتر شمس‌بخش از سوی وزارتخانه اعلام شد که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دانشجویان در دوره پژوهشی، تمهیدات لازم برای حضور در مکان‌هایی مانند آزمایشگاه و کتابخانه فراهم شود.

وی همچنین گفت: همچنین در ابلاغیه‌ای که معاونت آموزشی وزارت علوم سه روز پیش صادر کرده، برگزاری دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری اعلام شده است.

نقی‌زاده تأکید کرد : فقط در شرایط خاص امکان برگزاری مجازی وجود دارد و درباره آزمون جامع اختیار تصمیم‌گیری با دانشگاه‌ها گذاشته شده تا بر اساس تصمیمات مصوب حضوری یا مجازی برگزار شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در پایان افزود: وزارت علوم تلاش می‌کند به‌تدریج به سمت آموزش حضوری حرکت کند، اما اعلام نهایی نیازمند جمع‌بندی و ابلاغ مصوبات است و پس از تکمیل فرایند، اطلاع‌رسانی می‌شود.