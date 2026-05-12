۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

حضوری شدن تحصیلات تکمیلی کلید خورد؛ اختیار امتحان جامع بر عهده دانشگاه

مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حضوری شدن دانشگاه ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آینده ای نزدیک خبر دادند.

مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حضوری شدن دانشگاه‌ها گفت: امیدواریم در آینده نزدیک آموزش سطح تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) را برای دانشجویان به صورت حضوری ارائه شود.

در ادامه، رضا نقی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، نیز به خبرنگار مهر توضیح داد: هنوز همان ابلاغیه فروردین‌ماه مبنی بر آموزش مجازی برقرار است، اما در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه، ابلاغیه ای توسط دکتر شمس‌بخش از سوی وزارتخانه اعلام شد که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دانشجویان در دوره پژوهشی، تمهیدات لازم برای حضور در مکان‌هایی مانند آزمایشگاه و کتابخانه فراهم شود.

وی همچنین گفت: همچنین در ابلاغیه‌ای که معاونت آموزشی وزارت علوم سه روز پیش صادر کرده، برگزاری دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری اعلام شده است.

نقی‌زاده تأکید کرد : فقط در شرایط خاص امکان برگزاری مجازی وجود دارد و درباره آزمون جامع اختیار تصمیم‌گیری با دانشگاه‌ها گذاشته شده تا بر اساس تصمیمات مصوب حضوری یا مجازی برگزار شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در پایان افزود: وزارت علوم تلاش می‌کند به‌تدریج به سمت آموزش حضوری حرکت کند، اما اعلام نهایی نیازمند جمع‌بندی و ابلاغ مصوبات است و پس از تکمیل فرایند، اطلاع‌رسانی می‌شود.

زهرا سیفی

