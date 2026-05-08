۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

بازگشت کامل کارکنان دانشگاه الزهرا به دانشگاه از فردا؛ پایان دورکاری

دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: با اعلام استانداری تهران مبنی بر پایان یافتن شرایط ویژه، کلیه کارکنان دانشگاه از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت به صورت حضوری در محل کار خود حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام استانداری تهران مبنی بر پایان یافتن شرایط ویژه، کلیه کارکنان دانشگاه الزهرا (س) از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صورت حضوری در محل کار خود حاضر خواهند شد.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا (س) با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از تاریخ مذکور، تمامی دورکاری‌های کارمندان لغو شده و حضور تمامی همکاران طبق روال عادی و با ظرفیت کامل در واحدها صورت خواهد گرفت. این تصمیم در راستای بازگشت فعالیت‌های دانشگاه به حالت عادی و با توجه به مصوبه استانداری تهران اتخاذ شده است.

زهرا سیفی

