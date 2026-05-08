۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

جمع آوری ۱۵ سلاح غیرمجاز در شاهرود؛ ۱۳ فرد خاطی دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از جمع آوری ۱۵ سلاح غیرمجاز طی ۴۸ ساعت در شهرستان خبر داد و گفت: ۱۳ فرد خاطی به مراجع قضایی شاهرود معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر جمعه در حاشیه خطبه‌های نماز جمعه شاهرود در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح شکاری در این شهر خبر داد و بیان کرد: مدت زمان اجرای طرح بازه ۴۸ ساعت بوده است.

وی اهداف طرح را ایجاد آرامش و تامین امنیت شهروندان برشمرد و ادامه داد: در این ماموریت رصد اطلاعاتی و عملیاتی پلیس به کارگیری شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید به اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، اضافه کرد: در این راستا هیچ گونه مماشاتی در کار نخواهد بود و با متخلفان برخورد می شود.

شائینی به لزوم تداوم این طرح تاکید کرد و اظهار داشت: در این طرح پلیس موفق به شناسایی و ضبط ۱۵ قبضه سلاح شکاری از متخلفان شد.

وی اظهار داشت: در این رویداد ۱۳ فرد خاطی دستگیر و به مراجع قضایی شاهرود برای ادامه سیر مراحل قانونی معرفی شدند.

کد مطلب 6823559

