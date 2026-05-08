اعلام وضعیت فوق العاده در پالایشگاه «زاویه» لیبی به دنبال درگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع به تلویزیون العربی اعلام کرد که در پالایشگاه زاویه لیبی وضعیت فوق العاده اعلام شده است.
این منبع بیان کرد که اعلام وضعیت فوق العاده به دنبال درگیری هایی است که در حومه آن رخ داده است و پرتابه هایی به داخل آن اصابت کرده است.
منبع مذکور تصریح کرد که اعلام وضعیت فوق العاده اقدامی پیشگیرانه برای حفظ جان کارکنان و ساکنان نزدیک پالایشگاه است.
این منبع بیان کرد: اگر حالت فوق العاده ادامه پیدا کند بر روند فعالیت این پالایشگاه و صادرات در لیبی تاثیر خواهد گذاشت.
از سال ۲۰۱۱، گروههای مسلح در شهر زاویه (۴۰ کیلومتری غرب طرابلس) مستقر شدهاند و اقدام به قاچاق نفت میکنند. امری که قدرت مالی و نظامی آنها را افزایش داده و منجر به درگیریهای مکرر شده است. این درگیریها در سالهای اخیر شدت گرفته است.
