۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

هلال احمر ایران از توانمندترین جمعیت‌های ملی جهان است

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو گفت: هلال احمر ایران از حرفه‌ای‌ترین و توانمندترین جمعیت‌های ملی جهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر ایران در ژنو با انتشار پیامی‌ در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تقدیر از مجاهدت‌های بی‌دریغ و فداکاری‌های امدادگران و تلاشگران عرصه فعالیت های بشردوستانه و همچنین ادای احترام به شهدای هلال احمر ایران در جریان تجاوز تروریستی ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل، اعلام کرد: همه آنها بر این باورند که تجربه، سرعت عمل، نوآوری و مهم‌تر از همه، فداکاری هلال‌احمر ایران و داوطلبان بی‌ادعایش قابل ستایش است.

وی گفت: مجموعه هلال‌احمر ایران از نظر تجربه و چابکی در شمار توانمندترین جمعیت‌های جهان قرار دارد؛ فرهنگ آموزش‌محور آن قابل تحسین و مایه شگفتی است و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، حتی در دورترین نقاط، عملیات نجات را به‌صورت مؤثر به انجام برساند.‏

محدثه رمضانعلی

