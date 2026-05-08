آیت الله لائینی: دوران ترس از آمریکا پایان یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه های نمازجمع اظهار کرد: در این روز بزرگ که روز جمعه و متعلق به آقا امام زمان (عج) است، بهترین دلخوشی برای امام زمان این است که ما با تقوا باشیم و همدیگر را به تقوا سفارش کنیم.

کوی اظهار کرد: از الزام جنگ این است که نگذارید دشمن از درون شما آگاه شود، از داخل کشور و جبهه ما، دشمن نباید از وضعیت ما باخبر گردد.

وی اضافه کرد: اما باید پرده حفاظتی بر اسرار خود بکشیم و نگذاریم دشمن از درون ما مطلع شود که مثلاً چه زمانی، کجا و چگونه قصد عملیات داریم، هرچه یک جبهه بتواند از جبهه مقابل بیشتر آگاه شود و در مقابل، مانع از کسب اطلاعات دشمن از جبهه خود گردد، در پیروزی موفق‌تر عمل خواهد کرد.

آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: آنچه را که نباید دشمن از آن مطلع شود، در حقیقت اسرار جامعه ماست.

خطیب جمعه ساری عنوان کرد: وقتی اسرار جامعه به دشمن منتقل شود، او ضربه خود را می‌زند و موفق‌تر عمل می‌کند، لذا حفظ این اسرار بسیار مهم است.

آیت الله محمدی لائینی گفت: مثلاً قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حکیمانه جنگ را پیش می‌برد؛ آنجا که لازم باشد از قوت‌ها سخن می‌گوید و آنجا که نباید بگوید، سکوت می‌کند، ما نیز باید در همین چارچوب حرکت کنیم و چیزی فراتر از آنان نگوئیم و اسرار را افشا نکنیم.

هشدار درباره پیری جمعیت مازندران؛ باید موانع ازدواج و زادولد را از میان برداشت

آیت الله محمدی لائینی با گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، عنوان کرد: در مازندران ۲۴۰ هزار نفر در هلال‌احمر ثبت‌نام کرده و داوطلبانه خدمت می‌کنند، این نیروها در جنگ چهل روزه و عملیات آواربرداری، حدود ۸ هزار نفر را نجات دادند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه ماه ذیقعده ماه امام رضایی (ع) نامگذاری شده و یازدهم، بیست‌وسوم و بیست وپنجم این ماه با مناسبت‌های مرتبط با آن حضرت همراه است، گفت: همچنین در سالگرد دهمین سال شهادت شهدای خانطومان قرار داریم، مازندران در آن واقعه شهدای بسیاری تقدیم کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هفته جمعیت از پنجشنبه گذشته آغاز شده است، یادآور شد: جمعیت ایران و به‌ویژه مازندران به سمت پیری می‌رود، باید موانع ازدواج و زادولد برداشته شود و مشوق‌های قانونی فراهم شود، بخشی از مشکل نیز فرهنگی است؛ برخی با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنند یا به یک فرزند اکتفا می‌کنند.

این مسئول با یادآوری سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای مرحوم شیرازی، مطرح کرد: آن فتوا چنان ضربه‌ای به استعمار بریتانیا زد که قرارداد فسخ شد، امروز نیز روحانیت بیدار و خدمتگزار در خط مقدم است.

وی با بیان اینکه هزاران گروه جهادی از طلاب مشغول خدمات فرهنگی و عمرانی هستند، تصریح کرد: دشمنان برای تضعیف روحانیت، جریان تشیع انگلیسی را با چند روحانی مزدور شکل داده‌اند، اما قاطبه روحانیت انقلابی و در خط امام و رهبری است.

سهم بالای شهدای روحانیت

آیت الله محمدی لائینی اعلام کرد: در مازندران سهم شهدای روحانیت ۲.۵ درصد و بیش از سهم جمعیتی آنان است.

نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد: به خانواده‌ها توصیه می‌شود فرزندان خود را به حوزه‌های علمیه بفرستند، استعمارگران همواره با دو ابزار باورانداختن ناتوانی و ترساندن ما را تسلیم می‌کردند، اما امام (ره) به ما می‌توانیم و نترسیم را آموخت.

امام جمعه ساری اعلام کرد: امروز ایران به دنیا نشان داده که دوران ترس از آمریکا پایان یافته است، از آمریکا نمی‌ترسیم، اما از کسانی که از آمریکا می‌ترسند بیم داریم.

این مسئول در پایان، از برپایی میز خدمت توسط هلال‌احمر، آموزش و پرورش ناحیه یک ساری و امر به معروف شهرستان ساری تشکر کرد.