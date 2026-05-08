تنگه هرمز سلاح ملت ایران است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای عبادی سیاسی این هفته شهر الوند با اشاره به تحولات چند روز اخیر در حوزه تنگه هرمز، آن را گویای شکستی دیگر برای آمریکا دانست و اظهار کرد: آنچه سنتکام تحت عنوان «عملیات آزادی» برای تغییر معادلات عبور از تنگه هرمز طراحی کرده بود، با برخورد با واقعیتهای میدانی و دقت و سرعت عملیاتی ایران به شکست منجر شد.
وی با مرور پیامها و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب، برنامه و راهبردهای ایشان برای مدیریت خلیج فارس و تنگه هرمز را در سه محور «آینده خلیج فارس»، «اقدامات مدیریتی» و «ثمرات مدیریت جدید» تشریح کرد و افزود: تشکیل نظم جدید منطقه و جهان در سایه راهبرد «ایران قوی» و آینده بدون آمریکا در خلیج فارس، از محورهای اصلی این راهبرد است. رهبر انقلاب تصریح کردند که بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر، طمعکارانه در خلیج فارس شرارت میکنند، جایی در آن ندارند مگر در قعر آبهایش.
حجتالاسلام مهدوی با اشاره به ثمرات مدیریت جدید تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: اعمال مدیریت بر تنگه برای ایمنسازی منطقه و برچیدن بساط سوءاستفاده دشمن متخاصم از این آبراه، ایجاد آسایش و پیشرفت به نفع همه ملتهای منطقه و استفاده ملت ایران از مواهب اقتصادی مدیریت تنگه هرمز را به دنبال خواهد داشت. تنگه هرمز بخشی از قلمرو ما و بالاتر از آن، سلاح ماست و مذاکره و معامله روی سلاح یعنی حیثیتفروشی.
مذاکره با آمریکا سم و ضرر محض
خطیب نماز جمعه الوند در بخش دیگری از سخنان خود با قاطعیت به موضوع مذاکره با آمریکا پرداخت و تأکید کرد: نفس مذاکره با آمریکای مستکبر، سم و ضرر محض و بنبست محض است و شرافتمندانه و عاقلانه نیست.
وی با تشریح خطوط قرمز کشور تصریح کرد: اما حتی اگر آمریکا مستکبر نباشد و اهل منطق، وفای به عهد و تعامل عادلانه باشد، در موضوعاتی همچون هستهای، تنگه هرمز، جبهه مقاومت و توان نظامی و موشکی، هیچ مذاکرهای ابداً قابل انجام نیست. همه اینها جزو حقوق حیاتی و الزامات علمی، امنیتی، حاکمیتی و تمدنی کشور هستند.
امام جمعه الوند با تبیین ضرورت هر یک از این محورها گفت: انرژی هستهای ضرورتی برای آینده و پیشرفت و تأمین نیازهای حیاتی کشور است. جبهه مقاومت نیز همرزم و عمق راهبردی ماست که حفظ و تقویت آن تکلیف الهی و ضرورت امنیتی است. در نتیجه حتی اگر آمریکا یک کشور عادی و متعهد باشد، روی هیچیک از این موضوعات و امثال آن، در قبال هر چیزی، ابداً امکان مذاکره و معامله با او وجود ندارد و حتی فکر آن نیز قبیح، خائنانه و احمقانه است؛ چه برسد به اینکه آمریکا شیطان اکبر و مصداق اتم استکبار است با پروندهای چرکین و خونین علیه ایران.
مطالبه اعلام برائت رئیسجمهور از تفرقهافکنان
حجتالاسلام مهدوی با انتقاد از رفتار برخی عناصر در فضای رسانهای کشور، خطاب به رئیسجمهور گفت: پیادهنظامهای آمریکا وارد میدان شدند. از رئیس جمهور انتظار میرود که تکلیف تیم رسانهای خودش را مشخص کند. توهین به ملت ایران از موشکهای اسرائیل و آمریکا زهرآگینتر است؛ به مردمی که ۷۰ روز است در خیابان زیر موشک و باران ایستادهاند.
وی با اشاره به سابقه این جریان در اغتشاشات گذشته، افزود: حرف این اصلاحطلبان ایجاب میکند پزشکیان از این جماعت تفرقهافکن اعلام برائت کند و مردم نیز در اجتماعات این را مطالبه کنند.
امام جمعه الوند با تحلیل عوامل فشار اقتصادی بر مردم، ترکیب «تورم ساختاری مزمن، تخریب زیرساختهای صنعتی در جنگ، بحران ارزی و اخلالگری هدفمند دشمن» را عوامل اصلی گرانی در اردیبهشت ۱۴۰۵ دانست و هشدار داد: هر کسی در هر منصبی که زمینه فشار اقتصادی بر ملت عزیز ایران را فراهم کند، خیانتش از مزدوران اسلحهبهدست نیز بیشتر است و باید در کوتاهترین زمان، شناسایی، محاکمه و مجازات شود.
