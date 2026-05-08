به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ارومیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای اظهار کرد: آمریکا و متحدانش دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند و تصور می‌کردند با شهادت فرماندهان و مسئولان کشور، می‌توانند ظرف چند روز نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کرده و به اهداف خود برسند، اما این خیال خام هرگز محقق نخواهد شد.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی گمان می‌کردند ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی می‌کند، در حالی که مردم ایران بار دیگر با حضور گسترده در صحنه و حمایت از نظام و رهبری، تمامی توطئه‌ها و فتنه‌های آنان را خنثی کردند و نشان دادند پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز در شرایط دشوار و پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: دشمنان ملت ایران اکنون در باتلاقی گرفتار شده‌اند که راهی برای خروج از آن ندارند و برای حفظ حیثیت و آبروی سیاسی خود دست به اقدامات مختلف می‌زنند، اما هیچ‌ یک از این اقدامات نمی‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند.

ضرورت حمایت از معیشت مردم؛ نظارت بر بازار افزایش یابد

امام جمعه ارومیه با تاکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، مسئولان باید با نظارت دقیق بر بازار و برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان، مانع سو استفاده سودجویان شده و آرامش اقتصادی جامعه را حفظ کنند.

وی بیان کرد: امروز مهم‌ترین حربه دشمن، اعمال فشار اقتصادی و ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم است تا از این طریق تاب‌آوری ملت ایران را کاهش دهند، اما دشمنان نمی‌دانند مردم ایران اسلامی در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که زیر بار ذلت و زورگویی نخواهند رفت و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز عزت و استقلال خود را حفظ می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مسئولان اقتصادی باید با آرایش جنگی اقتصادی وارد میدان شوند و با برنامه‌ریزی دقیق از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی حمایت کنند تا چرخه تولید و اشتغال کشور تقویت شود.

وی عنوان کرد: همچنین لازم است نظارت جدی بر بازار صورت گیرد و با محتکران، گرانفروشان و سودجویانی که به دنبال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند، برخورد قاطع و قانونی انجام شود تا معیشت مردم آسیب نبیند.

حجت الاسلام قریشی همچنین با اشاره به سالروز تاسیس جهاد سازندگی در ۱۷ اردیبهشت، از تلاش‌های مجموعه‌ های جهادی و عمرانی در کشور قدردانی کرد و گفت: جهاد سازندگی در سال‌های گذشته نقش مهمی در آبادانی مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌های کشور داشته و امروز نیز نهادهایی همچون سپاه پاسداران در عرصه محرومیت‌ زدایی، سازندگی و خدمت‌رسانی به مردم پیشگام هستند که جای تقدیر دارد.

مدیران شهری ارومیه معضل سد معبر را حل‌ کنند

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات شهری ارومیه اشاره کرد و اظهار کرد: وضعیت برخی خیابان‌ها و معابر شهری، به‌ویژه میدان گندم و محدوده مقابل مسجد اعظم، زیبنده شهر ارومیه نیست و گلایه‌های مردمی در این زمینه افزایش یافته است.

وی ضمن تذکر به مدیران شهری و اعضای شورای شهر ارومیه اظهار کرد: مسئله سد معبر و بی‌نظمی در برخی نقاط شهر موجب نارضایتی شهروندان، اختلال در رفت ‌وآمد و کاهش سیمای شهری شده و لازم است شهرداری و دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی مناسب و رعایت حقوق عمومی، هرچه سریع‌تر برای ساماندهی این وضعیت اقدام کنند.