به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: ایمان تنها کافی نیست و باید توأم با تقوا باشد و کار نیکی ارزش دارد که برآمده از ایمان و تقوا باشد؛ خداوند تمام کارهای نیک را می‌بیند و مقابله‌به‌مثل می‌کند و به‌صورت مضاعف پاسخ خواهد داد.

وی با اشاره به مقام معلمان و استادان عنوان کرد: تأثیرگذاری این قشر بر جامعه بسیار زیاد است و دولت و جامعه آموزش‌ و پرورش باید به‌خوبی قدر این نعمت را بدانند؛ در روایات آمده است که پرونده معلمان در روز قیامت سرشار از اعمال خوب است که به‌واسطه شاگردانشان ایجاد شده است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، ضمن بیان روایتی از حضرت علی (ع) بیان کرد: در روایت آمده است که کشاورزی و دامداری بهترین مسیر برای اقتصاد مقاومتی مرد است و اولیای الهی همواره بر خودکفایی انسان در زندگی مادی تأکید داشته‌اند. به مناسبت سال اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان شاه‌بیت اقتصاد و دارالشفای دردهای اقتصادی، باید این موارد را مدنظر قرار داد.

وی با اشاره به محصور بودن سه شناور آمریکایی در خلیج فارس و مزاحمت آمریکا برای دو کشتی ایرانی گفت: این درگیری‌ها دارای پیامدها و پیام‌هایی است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرند. اولین پیام، اشاره به قدرت ایران در جلوگیری از تحرکات دشمن دارد؛ ایران پاسخ نظامی به محاصره دریایی را به‌صورت عملی نشان داد و باید توجه داشت که جنگ تمام نشده است و آرایش جنگی باید توسط ملت در خیابان‌ها، دولت در میدان اداری و رزمندگان در جبهه‌های نبرد حفظ شود.

مدرسی افزود: آمریکایی‌ها باید بپذیرند که دوره حضورشان در خلیج فارس و تنگه هرمز گذشته است و باز کردن تنگه هرمز با نیروی نظامی امکان‌پذیر نیست و باید تصمیم جدیدی اتخاذ کنند که شامل کنار آمدن با ایران است. صحنه‌های درگیری شب گذشته نشان داد که آمریکایی‌ها امیدی به مذاکره ندارند و می‌دانند که امتیازی از سوی ایران به آنان داده نخواهد شد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه آمریکایی‌ها به‌سادگی مسیری برای برون‌رفت نخواهند داشت، تصریح کرد: آمریکا در تلاش برای حفظ آبروی خود است، چراکه اقداماتی انجام داده‌اند که موجب بروز و ظهور ایران قوی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: مردم باید در جریان این گرانی‌ها قرار گیرند و دولت نیز باید توضیحات لازم را ارائه دهد تا میزان ورود هر گروه در این حوزه مشخص شود. می‌توان از ظرفیت «جانفدا» در این زمینه بهره گرفت تا با استفاده از توان علمی و عملی هرکدام، این بخش مدیریت شده و ادارات دولتی نیز فشار مالی را کمتر کنند.

مدرسی ضمن تشکر از تمامی گروه‌ها و ارکانی که در جنگ اخیر حمایت‌های خود را دریغ نکردند، حجاج را سفیران ایران عنوان کرد.