تنگه هرمز به فرصتی راهبردی برای ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه این شهر، با اشاره به تغییر جبهه نبرد از عرصه نظامی به اقتصادی، پایداری اجتماعی و جهاد مالی را یک تکلیف الهی دانست.
وی با بیان اینکه دشمن پس از شکست در میدانهای نظامی، معیشت مردم را نشانه گرفته است، اظهار کرد: مردم ما در عرصه نظامی خوش درخشیدند و جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند اما امروز جبهه نبرد تغییر کرده و ما باید با همان روحیه در جنگ اقتصادی وارد شویم.
حجتالاسلام حسینی عنوان کرد: خداوند در قرآن مجاهدانی را که با جان و مال جهاد میکنند، برتر از قاعدین (نشستگان) میداند. امروز هرگونه بیتفاوتی و نشستن، خروج از صف مجاهدان است.
امام جمعه اسفرورین با یادآوری تجربه همدلی در ایام کرونا، خواستار تکرار آن الگو در شرایط کنونی شد و گفت: در ایام کرونا، مردم با همدلی به کمک یکدیگر آمدند و آن بحران را شکست دادند. صاحبخانهها و کسبه به مستأجران خود رحم کردند. امروز نیز که بسیاری از کارگران بیکار شدهاند و مشاغل آسیب دیدهاند، باید با مواسات، دستگیری مالی و اصلاح الگوی مصرف در کنار هم بایستیم. نباید به بهانه اینکه زیرساختها هنوز آسیب ندیده، اسراف کنیم.
حجتالاسلام حسینی با هشدار نسبت به فعالیت مفسدان اقتصادی، بخش مهمی از خطبهها را به مطالبهگری از قوای سهگانه اختصاص داد و تأکید کرد: وظیفه شرعی و ملی مردم تنها جهاد مالی نیست بلکه امروز باید از دولت و قوه قضائیه مطالبهگری کرد تا راه را بر سوداگرانی که با ایجاد قیمتهای بیاساس به دنبال ناامیدی جامعه هستند، ببندند.
این مسئول تاکید کرد: امروز مفسد اقتصادی، سرباز اسرائیل و آمریکاست و پیادهنظام دشمن محسوب میشود. با کسانی که خون مردم را در شیشه کردهاند و اجازه نمیدهند طعم شیرین پیروزی را بچشیم باید برخورد جدی شود.
خلیج فارس خانه همیشگی ملت ایران است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر و موقعیت راهبردی خلیج فارس پرداخت و با اشاره به حقوق قانونی ایران تصریح کرد: خلیج فارس خانه همیشگی ملت ایران است و تسلط بر تنگه هرمز، مهمترین پیروزی راهبردی ایران است. دشمن از هر دری برای تصرف این تنگه وارد شد با شکست مفتضحانه مواجه شد. از منظر حقوق بینالملل، ایران حق مدیریت ترافیک دریایی، تضمین ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و دریافت عوارض خدماتی را دارد. این مدیریت قانونی ضمن تقویت جایگاه ایران، اهرم مهمی در دیپلماسی انرژی است.
امام جمعه اسفرورین در ادامه با تحلیل پیامهای پنجگانه اخیر رهبر معظم انقلاب، محور اصلی این بیانات را «باور به پیروزی و تثبیت جمهوری اسلامی به عنوان یک ابرقدرت» عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در آخرین پیام خود، پیشرفت کشور را به دو بال علم و عمل وابسته دانستند. معلمان و کارگران، ستون فقرات فرهنگ و اقتصاد کشور هستند. معظمله تأکید کردند که معلمان مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی هستند.
وی با گلایه از تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی، از کارفرمایان و دولت خواست تا از کارگران حمایت کنند و افزود: از مسئولان درخواست داریم با جدیت پای کار مردم بیایند. ما مشکلات اقتصادی را درک میکنیم و میدانیم گرانیها افسارگسیخته شده است، اما مردم ما هوشیارند و مسائل اقتصادی را با وظایف ملی خود خلط نمیکنند. خواسته ما از قوه قضائیه، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی است که دستاوردهای این چهل و هفت سال را به حاشیه میبرند.
حجتالاسلام حسینی در پایان با تقدیر از مسئولان محلی برای رفع مشکل نان در شهر اسفرورین، خاطرنشان کرد: بحمدالله طی روزهای اخیر در بحث نان، رضایت نسبی بین مردم و نانواها حاصل شده است. ما از مسئولان تشکر میکنیم که به درد مردم رسیدند، اما انتظار داریم این اقدامات موقتی نباشد و با متخلفان این حوزه نیز برخورد جدی صورت گیرد.
