امام جمعه اردستان: سپاه اسلام بر تنگه هرمز سلطه قدرتمندانه‌ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: آیات و روایات هشدار می‌دهند که انسان‌ها گاهی دچار غفلت می‌شوند و فراموش می‌کنند که روزی قیامت وجود خواهد داشت و به حساب اعمال رسیدگی می‌شود که این افراد غافل جزو ضررکاران خواهد بود.

وی افزود: لزوم کنترل چشم یکی از موارد عفت است، جامعه باید زیست عفیفانه داشته و از سلامت روانی برخوردار باشند بنابراین این هنگامی است که خانم‌ها در پوشش رعایت عفت داشته باشند و آقایان در نگاه کردن کنترل داشته و عفت داشته باشند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: هجدهم لغایت ۲۴ اردیبهشت، هفته جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نام گرفته که سابقه حدود ۱۰ ساله تاسیس در ایران را دارد و منشا خدمت رسانی به مردم بوده که در حوادث مختلف سیل، زلزله و جنگ فعالیت می‌کند.

دهشیری تصریح کرد: ۲۴ اردیبهشت، آغاز هفته جوانی جمعیت است که متاسفانه شهرستان اردستان جزو پیرترین شهرهای استان قرار دارد و بنابر اعلام مسوولان مربوطه، آمار ورودی دانش آموزان در سال تحصیلی جاری از سال گذشته کمتر بوده که این یک هشدار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید در خصوص موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت، بیان کرد: مشوق‌هایی برای فرزندآوری باید وجود داشته باشد تا افراد نسبت به این امر اقدام کنند، دولت و مسوولان در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: شصت و هشت روز از آغاز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه کشورمان می‌گذرد که این جنگ علاوه بر داشتن خسارات مادی و معنوی، موجب سلطه قدرتمندانه سپاه اسلام بر تنگه هرمز شده است.

دهشیری یادآور شد: این جنایتکاران اکنون مورد تحقیر و مذمت هموطنان خود قرار گرفته‌اند، ترامپ می‌خواهد خود را از این مخمصه رهایی بخشد اما نمی‌تواند و به دروغ‌پراکنی می‌پردازد.