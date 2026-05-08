به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی شمس‌الدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با بازخوانی تاریخی لایحه کاپیتولاسیون در دوران پهلوی، آن را «سند بردگی ملت ایران» نامید و اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با پیروزی انقلاب اسلامی از آن حقارت تاریخی عبور کرد و امروز به چنان جایگاهی از اقتدار و استقلال دست یافته است که هیچ قدرتی اجازه تعرض به این خاک را به خود نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و هوشیاری نیروهای مسلح، به مرحله‌ای از بازدارندگی رسیده است که در برابر هرگونه اقدام خصمانه، به ویژه در حوزه‌های حساس منطقه‌ای و امنیت دریایی، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد.

خطیب جمعه موقت جاسک با اشاره به پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی، فعالیت حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و تولید هزاران محصول فناورانه را نماد عینی حرکت در مسیر خودکفایی دانست و افزود: اقتدار موشکی امروز ما نه تنها یک توانمندی دفاعی، بلکه نمادی از سطح بالای دانش بومی است که حتی کارشناسان بین‌المللی نیز به توان فنی و مهندسی ایران در طراحی سامانه‌های پیچیده اذعان دارند.

وی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب، افق نهایی کشور را رسیدن به تمدن نوین اسلامی توصیف کرد و یادآور شد: ایمان، مقاومت و توکل به نصرت الهی، اصلی‌ترین پشتوانه ملت در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های سخت کنونی بوده است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود، جهاد در دوران معاصر را فراتر از میدان نظامی دانست و بر اهمیت «جهاد اقتصادی» تأکید کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح منابع، امروز یک ضرورت است؛ چراکه بدون مدیریت مصرف، حتی افزایش تولید نیز گره‌گشا نخواهد بود. وی همچنین با حمایت از مشاغل خانگی و خرد، بر نقش بانوان در تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و از متولیان امر خواست تا تسهیلات کارآفرینی را به سمت تولید واقعی هدایت کنند.

امام‌جمعه موقت جاسک در پایان ضمن گرامیداشت هفته هلال احمر و تجلیل از فداکاری‌های امدادگران در بحران‌های جهانی و محلی، تلاش‌های داوطلبان شهرستان جاسک را مصداق بارز خدمت صادقانه و جهاد در راه خدا برشمرد.