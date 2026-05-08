۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

اقتدار موشکی و خودکفایی علمی سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است

جاسک- امام‌جمعه موقت جاسک با تأکید بر تحول جایگاه ایران پس از انقلاب گفت:  اقتدار موشکی و خودکفایی علمی سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی شمس‌الدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با بازخوانی تاریخی لایحه کاپیتولاسیون در دوران پهلوی، آن را «سند بردگی ملت ایران» نامید و اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با پیروزی انقلاب اسلامی از آن حقارت تاریخی عبور کرد و امروز به چنان جایگاهی از اقتدار و استقلال دست یافته است که هیچ قدرتی اجازه تعرض به این خاک را به خود نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و هوشیاری نیروهای مسلح، به مرحله‌ای از بازدارندگی رسیده است که در برابر هرگونه اقدام خصمانه، به ویژه در حوزه‌های حساس منطقه‌ای و امنیت دریایی، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد.

خطیب جمعه موقت جاسک با اشاره به پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی، فعالیت حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و تولید هزاران محصول فناورانه را نماد عینی حرکت در مسیر خودکفایی دانست و افزود: اقتدار موشکی امروز ما نه تنها یک توانمندی دفاعی، بلکه نمادی از سطح بالای دانش بومی است که حتی کارشناسان بین‌المللی نیز به توان فنی و مهندسی ایران در طراحی سامانه‌های پیچیده اذعان دارند.

وی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب، افق نهایی کشور را رسیدن به تمدن نوین اسلامی توصیف کرد و یادآور شد: ایمان، مقاومت و توکل به نصرت الهی، اصلی‌ترین پشتوانه ملت در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های سخت کنونی بوده است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود، جهاد در دوران معاصر را فراتر از میدان نظامی دانست و بر اهمیت «جهاد اقتصادی» تأکید کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح منابع، امروز یک ضرورت است؛ چراکه بدون مدیریت مصرف، حتی افزایش تولید نیز گره‌گشا نخواهد بود. وی همچنین با حمایت از مشاغل خانگی و خرد، بر نقش بانوان در تقویت اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و از متولیان امر خواست تا تسهیلات کارآفرینی را به سمت تولید واقعی هدایت کنند.

امام‌جمعه موقت جاسک در پایان ضمن گرامیداشت هفته هلال احمر و تجلیل از فداکاری‌های امدادگران در بحران‌های جهانی و محلی، تلاش‌های داوطلبان شهرستان جاسک را مصداق بارز خدمت صادقانه و جهاد در راه خدا برشمرد.

