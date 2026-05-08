خطیب جمعه مهدیشهر: دشمن خطای راهبردی کرد؛ ایران مهد دلیران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن فاطمی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهر ضمن اشاره به اهمیت نهادینه کردن جوهره تقوا در انسان بیان کرد: تقوا انسان را به مرحله یقین و رضای الهی می رساند.

وی با بیان اینکه خداوند متعال در قرآن می فرمایند که سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر خودشان بخواهند، افزود: خواستن از درون، مهمترین نکته این آیه الهی است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه انسان می تواند سرنوشت خودش را تعیین کند و مختار است که این سرنوشت نورانی شود یا ظلمانی، تاکید کرد: هر کسی رحیم اعمال خودش است و هر چه که به دست آورده شده، فردای قیامت باید جوابگو باشد.

فاطمی نیا با بیان اینکه شرایط امروز کشومان نیز مصداق این آیه است، گفت: ملت ایران اسلامی نشان دادند که راهشان را انتخاب کرده و می خواهند که در راه اسلام ناب محمدی(ص) باشند و پیروزی از آن مردم ما خواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمنان درباره ایران و ملت ایران اسلامی تحلیل‌های نادرستی داشتند، افزود: آمریکا فکر کرد که می تواند به راحتی که در ونزوئلا عملیات کرد، در کشورمان ایران عزیز هم عملیات کند غافل از اینکه اینجا مهد دلیران است.

رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان سمنان با بیان اینکه دشمن نمی دانست که این ملت در هشت سال دقاع مقدس، خون جوانان خود را داد اما یک وجب از کشور را از دست نداد، بیان کرد: ملت امام حسین(ع) هرگز به میهن و اسلام و انقلاب خودش پشت نخواهد کرد.