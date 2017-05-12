به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با دعوت همگان به تقوای الهی اظهار داشت: خداوند در قرآن می فرماید که تقوا را رعایت کنید چرا که خداوند سریع الحساب است.

امام زمان به منتظران صالح نیاز دارد

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن می فرماید که تقوا داشته باشید که خداوند به آنچه در شما وجود دارد آگاه است گفت: در صورت داشتن تقوا، انسان نه می تواند خودش را فریب دهد و نه می تواند خداوند را فریب دهد.

امام جمعه موقت خرم آباد تاکید کرد: خداوند دقیق، سریع الحساب، شاهد، ناظر و ... است.

حجت الاسلام متقی نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن میلاد امام زمان(عج) عنوان کرد: امام زمان(عج) به منتظران صالح نیاز دارد چرا که منتظران ناصالح در زمان ائمه در حالی که امام و ائمه در کنارشان زندگی می کردند، اهداف آن امام را دنبال نمی کردند.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم با کسب تقوا از منتظران صالح امام زمان(عج) باشیم افزود: بر اساس روایات باید ما اعمال منتظران را به جا بیاوریم، نه اینکه به نشانه ها و علائم ظهور توجه کنیم.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه باید به جای جستجوی علائم و نشانه ها منتظران با عمل صالح باشیم گفت: در این راستا از مهدویت به عنوان مهم ترین انرژی فوق هسته ای در دست شیعه یاد می شود که دارای قدرتی فوق هسته ای است.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه این قدرت می تواند رهایی بخش همه ملت ها، خروج آنها از بن بست ها، رعب و هراس مستکبران و ایجاد وحدت بین مستضعفان شود و ما را به جامعه ایدال و مطلوب برساند افزود: همچنین این قدرت می تواند جهان را فصل خزان و پرتلاطم جور رهایی بدهد و آن را به جهان سرشار از عدل و قسط امیدوار کند.

سخنان برخی در تریبون ها دشمن را امیدوار می کند

وی با بیان اینکه ماه شعبان ماه امامت و ماه رمضان ماه خدا است گفت: در ماه رمضان شب لیله القدر وجود دارد که در آن قرآن نازل می شود و در نیمه شعبان نیز به خواندن ادعیه مختلف، مناجات و ... تاکید شده است.

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی و اشغالگر قدس گفت: بدون تردید رژیم صهیونیستی دشمن امت اسلامی و مسلمانان است و اهداف مختلفی را دارد.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه اهداف کوتاه مدت رژیم صهونیستی و همچنین حامیان وی مانند آمریکا و کشورهای غربی برهم زدن امنیت کشورهای مسلمان و همچنین ایران است ادامه داد: این در حالیست که با حضور حکیمانه مقام معظم رهبری و همچنین همراهی و حضور در صحنه مردم رژیم صهیونیستی و حامیان وی به این هدف دست پیدا نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و حامیان وی به دنبال این هستند با استفاده از کوتاهی بعضی ها اقدام به ایجاد ناامنی در کشور کنند افزود: سخنان برخی افراد که در تریبون ها شنیده می شود منافع و مصالح ملی را زیر سوال می برد و دشمن را امیدوار می کند.

انتخابات مظهر حماسه سیاسی ملت است

امام جمعه موقت خرم آباد اهداف میان مدت دشمنان را شک اقتصادی به ایران و ناامید کردن مردم از آینده و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: راه مقابله با این اهداف پایبندی به قانون از طرف همه و پرهیز از هر گونه اقدام غیر قانونی توسط عوامل اجرایی کشور است.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر ضرورت توجه به امنیت و آرامش انتخابات بیان داشت: ما در حال وارد شدن به عرصه سرنوشت ساز، نقطه عطف کشور و پیچ تاریخی هستیم و به طور حتم ناامنی ها می تواند دشمن را امیدوار کند.

وی با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با سایر انتخابات ها متفاوت است چرا که در این انتخابات فرد انتخاب نمی شود گفت: در این انتخابات، رئیس جمهور مدیران دیگر را انتخاب می کند.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه انتخابات مظهر حماسه سیاسی، اراده ملت، اقتدار نظام، مردم سالاری دینی و امنیت کشور است گفت: در این راستا باید به شاخص ها توجه شود و بر اساس بیانات مقام معظم رهبری وظیفه هر کسی که ایران را دوست دارد و عشق به کشور دارد باید در انتخابات شرکت کند.

حجت الاسلام متقی نیا تاکید کرد: شرکت در انتخابات ضرورت قانونی، عقلی و شرعی است.

مسابقه «بنر زنی» در انتخابات شوراها

وی توجه به شاخص های کارآمدی، توانایی در حوزه اجرایی کشور، خستگی ناپذیری، توجه به دردمندان، مبارزه با تبعیض و بی عدالتی، توجه به اقتصاد مقاومتی و نیازهای ملت را برای انتخاب رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان داشت: متاسفانه در تبلیغات این انتخابات شاهد مسابقه بنر زدن، فیلم و عکس گرفتن هستیم.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر اینکه لرستان و شهر خرم آباد دارای افراد نیازمند فراوانی است که کاندیداهای شوراها می توانند به جای انجام این تبلیغات پرهزینه به این افراد کمک کنند گفت: کاندیداها به جای تبلیغات نجومی اقدام به کمک کردن به این نیازمندان کنند و به جای مسابقه در تبلیغات بی حساب و کتاب، مسابقه خدمت رسانی داشته باشند.