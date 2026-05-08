خاکبرداری غیراصولی در بوکان یک فوتی و دو مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معروفی روز جمعه در این زمینه اظهار کرد: در پی حادثه خاکبرداری در خیابان زیتون (منطقه عشایر) که منجر به ریزش یک ساختمان و خسارت به ۲ ساختمان همسایه خود شد و همچنان احتمال ریزش ۲ ساختمان دیگر در همان محدوده وجود دارد.
وی اضافه کرد: از شهروندان تقاضا میشود به هیچ عنوان برای تماشای صحنه حادثه در خیابان زیتون حاضر نشوند و ضمن حفظ آرامش، راه را برای نیروهای امدادی و ایمنی باز بگذارند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بوکان تاکید کرد: تجمع افراد نه تنها خطر جانی برای آنان دارد، بلکه مانع از عملیات سریع امدادرسانی نیز میشود.
معروفی بیان کرد: هفته گذشته نیز ریزش سقف ساختمان در یکی از محلات این شهر یک فوتی و ۲ نفر مصدوم برجا گذاشت.
وی با تاکید بر رعایت اصول ایمنی در زمان تخریب و نوسازی ساختمانها، از شهروندان خواست برای جلوگیری از حوادث مشابه، دستورالعملهای ایمنی را جدی بگیرند.
شهر بوکان با جمعیتی حدود ۲۳۰ هزار نفر در جنوب آذربایجانغربی قرار دارد و دارای چهار ایستگاه آتشنشانی با ۴۰ نیروی عملیاتی است.
نظر شما