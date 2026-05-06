ریزش آوار گودبرداری در مشهد جان کارگر ۴۵ ساله را گرفت

آتشپاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر از فوت یک کارگر ۴۵ ساله بر اثر ریزش آوار گودبرداری در روستای شهرآباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر چهارشنبه رخ داد و علیرغم تلاش تیمهای امدادی برای نجات کارگر، وی در زیر آوار جان خود را از دست داد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای تخصصی امداد و نجات از ایستگاههای شماره ۴۱ و ۴۹ به همراه نیروهای نجات ایستگاه ۶ به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: در این سانحه، دیواره یک گودبرداری ساختمانی بر روی یک کارگر حدوداً ۴۵ ساله ریزش کرده بود. آتشنشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات تخصصی آواربرداری، عملیات رهاسازی فرد گرفتارشده را آغاز کردند.
اسدی ادامه داد: عوامل اورژانس ۱۱۵ و نیروی انتظامی نیز از همان دقایق ابتدایی در محل حاضر بودند و همکاری لازم را با تیمهای آتشنشانی داشتند. متأسفانه با وجود تلاشهای انجامشده، کارگر میانسال به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: پیکر متوفی برای انجام تشریفات قانونی تحویل نیروی انتظامی و عوامل اورژانس شد.
نظر شما