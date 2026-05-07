خبرگزاری مهر -گروه استانها: معلمان بهعنوان ستون اصلی نظام آموزشی، نقشی تعیینکننده در تربیت نسلهای آینده دارند، اما این نقش مهم زمانی میتواند به بهترین شکل محقق شود که شرایط معیشتی و رفاهی آنان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه، موضوع اسکان فرهنگیان بهویژه در مناطق دور از محل سکونت است؛ مسئلهای که بسیاری از معلمان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
هزینههای بالای اجاره مسکن، کمبود امکانات رفاهی و نبود برنامهریزی پایدار برای تأمین محل اقامت معلمان، از جمله چالشهایی است که میتواند آرامش روانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت بر کیفیت فعالیت آموزشی نیز اثر بگذارد.
در همین راستا، مسئولان استان ایلام اعلام کردهاند که برنامههایی برای بهبود وضعیت رفاهی فرهنگیان در دست اجرا دارند که از جمله آنها میتوان به ساخت خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد؛ اقدامی که هرچند گامی مثبت تلقی میشود، اما همچنان انتظار میرود برنامههای گستردهتری برای حل مشکل اسکان معلمان در سطح استان تدوین شود.
ساخت خوابگاه ۲۴۰ نفره دانشگاه فرهنگیان ایلام
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان نقش مهمی در تربیت معلمان آینده دارد و به همین دلیل تلاش شده زیرساختهای آموزشی و رفاهی این مجموعه به استانداردهای مطلوب نزدیک شود.
جلال حمره گفت: طی سالهای گذشته ساختمان آموزشی جدید دانشگاه فرهنگیان در استان تکمیل و به بهرهبرداری رسید و در حال حاضر فضای آموزشی مناسبتری در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.
وی افزود: در ادامه این روند، برنامه ساخت خوابگاه جدید برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود عملیات اجرایی خوابگاه ۲۴۰ نفره این دانشگاه در آینده نزدیک آغاز شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام بیان کرد: این پروژه با زیربنایی حدود سه هزار و ۶۰۰ متر مربع طراحی شده و برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن حدود ۶۶ میلیارد تومان است.
حمره تصریح کرد: با اجرای این طرح بخشی از نیازهای رفاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برطرف میشود، هرچند انتظار میرود در کنار این پروژهها، برنامهریزیهای گستردهتری نیز برای بهبود وضعیت رفاهی فرهنگیان استان انجام شود.
جزئیات فنی خوابگاه فرهنگیان ایلام
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحهای نوسازی مدارس استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این پروژه اظهار داشت: خوابگاه ۲۴۰ نفره دانشگاه فرهنگیان ایلام در چهار طبقه و با زیربنای دقیق سه هزار و ۶۰۳ متر مربع طراحی شده است.
پیمان صفری افزود: پیش از آغاز اجرای پروژه، مطالعات کارشناسی و بررسیهای لازم برای انتخاب محل مناسب در محوطه دانشگاه انجام شده و نقشههای معماری، سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی آن نیز با رعایت استانداردهای فنی تهیه شده است.
وی ادامه داد: سازه این خوابگاه به صورت بتنی طراحی شده و در ساخت آن تلاش میشود از مصالح مناسب و فناوریهای روز استفاده شود تا فضای ایمن و استانداردی برای دانشجویان فراهم شود.
صفری با اشاره به اعتبار پیشبینی شده برای اجرای پروژه گفت: برآورد اولیه هزینه اجرای این خوابگاه حدود ۶۶ میلیارد تومان است که با توجه به روند اجرا ممکن است متناسب با نیازهای پروژه تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح فراهم کردن محیطی مناسب برای اسکان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است تا آنان بتوانند در شرایط مطلوبتری دوران تحصیل خود را سپری کنند.
با وجود آغاز چنین پروژههایی، بسیاری از فرهنگیان معتقدند مسئله اسکان معلمان بهویژه در شهرها و مناطق دور از محل سکونت همچنان نیازمند توجه جدیتر و برنامهریزیهای گستردهتر است.
کارشناسان حوزه آموزش نیز تأکید میکنند که سرمایهگذاری در حوزه رفاهی معلمان، از جمله تأمین مسکن و امکانات اقامتی مناسب، در واقع سرمایهگذاری مستقیم بر کیفیت آموزش و آینده کشور محسوب میشود؛ موضوعی که انتظار میرود در سیاستگذاریهای آینده بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
