به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار، با تأکید بر لزوم شکرگزاری نعمت ولایت، اظهار داشت: خداوند وقتی پیامبر و نعمت ولایت را برای انسان آورد، فرمود بر شما منت نهادم، پس شکر این نعمت، اطاعت از آن است.

امام جمعه چابهار افزود: در نظام جمهوری اسلامی، هر جا به حرف ولی‌فقیه گوش دادیم منفعت بردیم و هر کجا مانند برجام نافرجام گوش به فرمایشات مقام معظم رهبری ندادیم، ضرر کردیم.

خطیب جمعه چابهار با اشاره به آیه ۲۴۹ سوره بقره (داستان طالوت و جالوت) تصریح کرد: در زمان ما هم عده‌ای از سلاح دشمن ترسیده‌اند و می‌گویند توان مقابله با آمریکا و اسرائیل را نداریم، پس برویم و صلح کنیم. این‌ها مصداق همان «لا طاقه لنا» هستند.

موسوی با اشاره به اقتدار امروز ایران در منطقه گفت: به لحمدالله آن‌قدر قدرتمند شدیم که در مقابل غاصبان آمریکایی و صهیونیستی می‌ایستیم بدون کمک هیچ کشوری. این عزتی است که در سایه جمهوری اسلامی به دست آمده است.

وی در ادامه با اشاره به قانون کاپیتولاسیون (مصونیت نظامیان آمریکایی در ایران) آن را نماد ذلت دانست و افزود: امروز به حول قوه الهی، تنظیم قوانین تنگه هرمز به دست کشور عزیزمان رقم می‌خورد و تمام دنیا باید خود را با قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم کنند.

امام جمعه چابهار همچنین با گرامیداشت هفته بسیج سازندگی، بسیج را یکی از نعمات بزرگ الهی خواند و خواستار قدردانی از آن شد.

وی در پایان با اشاره به روز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، از تمام پزشکان که در شرایط جنگی کشور به فکر مردم هستند تشکر کرد و به آنان توصیه کرد که روایت امیرالمومنین(ع) درباره ترس از خدا، خیرخواهی و تلاش را سرلوحه کار خود قرار دهند.