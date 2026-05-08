ادعای امارات درباره حملات جدید موشکی و پهپادی به این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور امروز جمعه با دو موشک بالستیک و سه پهپاد مقابله کرده و مدعی شد که این حملات از سوی ایران صورت گرفته است.

وزارت دفاع امارات همچنین از زخمی شدن سه نفر در این حملات خبر داد.

پیشتر نیز برخی رسانه های منطقه مدعی شده بودند که امروز صدای انفجارهایی در امارات به گوش رسیده است.

در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که بورس امارات پس از تشدید تنش های چند روز اخیر در منطقه دچار افت قیمت شده است.

امارات چند روز گذشته هم در دو مرحله مدعی هدف قرار گرفتن با موشک ها و پهپادهای ایران شده بود که این ادعا از سوی مقام های جمهوری اسلامی رد و از ابوظبی خواسته شد که در زمین دشمن بازی نکند و از اقدامات و ادعاهای تحریک آمیز خودداری کند.