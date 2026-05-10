۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

ادعای امارات درباره مقابله با حملات پهپادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، امارات مدعی مقابله با حملات پهپادی شد.

وزارت دفاع امارات ادعا کرد که با دو پهپاد شلیک شده از سمت ایران مقابله کرده است اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ساعتی قبل نیز ارتش کویت خبر داد که امروز تعدادی پهپاد متخاصم را رصد کرده است.

ارتش کویت ضمن اشاره به رصد چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی خود، از مقابله با این پهپادها خبر داد.

ارتش کویت به منشاء این حملات اشاره‌ای نکرد.

وزارت دفاع قطر نیز اعلام کرده بود که یک کشتی تجاری که از ابوظبی حرکت کرده بود در آبهای بین المللی در شمال بندر مسیعید صبح امروز یکشنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت که همراه با آتش سوزی محدود بود و تلفاتی به همراه نداشت. این کشتی پس از مهار حریق به سمت بندر مسیعید به حرکت خود ادامه داد.

