شیده ایزدی، مدیرمسئول انتشارات آیین فطرت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حضور این نشر در هفتمین دوره مجازی نمایشگاه کتاب تهران گفت: انتشارات آیین فطرت امسال با ۷۱ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور خواهد داشت، اما به گفته او، این نشر در سال جاری اثر تازه‌ای برای ارائه در نمایشگاه ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آغاز پژوهش یا تولید آثاری با موضوع جنگ رمضان، جنگ دوازده‌روزه و همچنین فرماندهان نظامی و چهره‌های شهید، اظهار کرد: تاکنون کتابی با این مضامین در انتشارات آیین فطرت تولید نشده و اثری با این موضوعات نیز در غرفه مجازی این نشر عرضه نخواهد شد.

تمرکز بر تبلیغات گسترده و ارتباط‌گیری با مخاطب

ایزدی درباره برنامه‌های انتشارات آیین فطرت برای ارتباط با مخاطبان در هفتمین دوره مجازی نمایشگاه کتاب تهران بیان کرد: تمرکز اصلی این نشر بر تبلیغات گسترده و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خواهد بود تا ارتباط بیشتری با مخاطبان برقرار شود.

مدیرمسئول انتشارات آیین فطرت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از المان‌های مرتبط با اتحاد ملی و پرچم ایران در فروشگاه‌ها و بستر نمایشگاهی خود استفاده کرده‌اند، گفت: به دلیل اطلاع‌رسانی دیرهنگام، امکان برنامه‌ریزی و استفاده از این المان‌ها برای انتشارات فراهم نشد.

وی در پایان، درباره شعار «بخوانیم برای ایران» که پیش‌تر نیز در رویدادهای فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته بود، اظهار کرد: همین که نام ایران در شعار نمایشگاه دیده می‌شود، اتفاق مثبتی است.