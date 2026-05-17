نمایشگاه مجازی کتاب، تجربه فرهنگی را به ویترین فروش تقلیل داده است

مجید سانکهن، نویسنده ادبیات پایداری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: واقعیت میدان و آنچه در فضای مجازی در جریان است، بر شکل برگزاری نمایشگاه هم اثر گذاشته است. در شرایطی که حتی دسترسی داخلی به برخی سایت‌ها و بسترهای اینترنتی با اختلال روبه‌روست، طبیعتاً نمایشگاه مجازی با چالش جدی مواجه می‌شود. بسیاری از ناشران و پلتفرم‌ها به‌طور کامل در دسترس مخاطب قرار نمی‌گیرند و همین مسئله می‌تواند کیفیت تجربه کاربر را کاهش دهد. بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد این دوره از نمایشگاه ممکن است آن‌طور که باید، گرم و پررونق برگزار نشود.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: با این حال باید واقعیت‌های موجود را هم در نظر گرفت. در شرایط آتش‌بس و وضعیت امنیتی فعلی، هرگونه تصمیم‌گیری باید با اولویت حفظ امنیت و آرامش جامعه انجام شود. در نهایت، جان مردم و امنیت ملی در اولویت بالاتری نسبت به رویدادهای فرهنگی قرار دارد، هرچند که نمایشگاه کتاب نیز اهمیت خود را دارد. امیدواریم در سال آینده و با بهبود شرایط، این رویداد فرهنگی بهتر و با کیفیت بالاتری برگزار شود.

این نویسنده در ادامه درباره زمان برگزاری نمایشگاه گفت: در میان فعالان نشر دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند نمایشگاه باید به تعویق می‌افتاد، اما برخی دیگر بر این باورند که نمایشگاه کتاب جایگاه مشخصی در تقویم فرهنگی دارد و تغییر زمان آن می‌تواند نظم برنامه‌ریزی نشر را به هم بزند. به‌نظر من نیز برگزاری نمایشگاه در زمان مقرر، حتی با وجود چالش‌ها، بهتر از تعویق آن است؛ چرا که معلوم نیست شرایط در آینده چه زمانی به ثبات برسد.

نمایشگاه کتاب تجربه فرهنگی است

سانکهن همچنین درباره تفاوت نمایشگاه حضوری و مجازی اظهار کرد: نمایشگاه کتاب فقط یک بستر فروش نیست، بلکه یک تجربه فرهنگی است. در فضای حضوری، مخاطب کتاب را لمس می‌کند، با ناشر و نویسنده ارتباط می‌گیرد و در نشست‌ها و برنامه‌های جانبی حضور پیدا می‌کند؛ همین تعاملات است که فضای فرهنگی زنده‌ای ایجاد می‌کند. در مقابل، نمایشگاه مجازی چنین ظرفیتی را ندارد و بیشتر به یک ویترین فروش محدود تبدیل می‌شود.

وی افزود: فضای مجازی هرچقدر هم پیشرفته باشد، آن حس ارتباط مستقیم با کتاب و ناشر را منتقل نمی‌کند. اگر بخواهم مقایسه کنم، به نمایشگاه حضوری نمره کامل می‌دهم، اما نمایشگاه مجازی حتی به این سطح هم نزدیک نمی‌شود، چون بخش مهمی از تجربه فرهنگی را از بین می‌برد.

این نویسنده با اشاره به فرصت دیده‌شدن نویسندگان تازه‌کار گفت: یکی از مشکلات جدی نمایشگاه مجازی این است که نویسندگان جوان و تازه‌کار کمتر دیده می‌شوند. در نمایشگاه حضوری، جشن امضاها و ارتباط مستقیم با مخاطب باعث معرفی چهره‌های جدید می‌شود، اما در فضای مجازی این امکان بسیار محدود است. در نتیجه، بسیاری از آثار بدون دیده‌شدن در میان حجم بالای محتوا گم می‌شوند، مگر اینکه نویسنده از مسیرهای جانبی مانند تولید محتوا یا فعالیت رسانه‌ای شخصی وارد شود.

سانکهن در پایان با اشاره به حضور خود در نمایشگاه مجازی امسال گفت: در این دوره از نمایشگاه با چند اثر حضور دارم که از جمله آن‌ها می‌توان به «یک قاسم دو کربلا»، «حاج قاسم سلام»، «راویان صحنه نبرد»، «ملاقات با دلفین‌ها راس ساعت طوفان»، «طواف آختگان ادبیات آیینی» و «فرهنگنامه مصور بچه تهرون»، «جغرافیای حماسی تهران بزرگ» اشاره کرد. سه عنوان از این آثار توسط روایت فتح منتشر شده‌اند و سایر آثار نیز در همکاری با مراکز مختلف نشر به چاپ رسیده‌اند.