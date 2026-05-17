«در آغوش کتاب» با انتشارات علمی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، «در آغوش کتاب» عنوان فعالیتی است که با ابتکار انتشارات علمی و فرهنگی و همزمان با هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب در شعب فروشگاه‌های انقلاب و کریمخان این انتشارات برگزار می‌شود و دوستداران کتاب و مطالعه را به موانست با کتاب و مطالعه دعوت می‌کند.

بنا به اعلام روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، حدود ۶۰۰ عنوان از کتاب‌های پرفروش انتشارات علمی و فرهنگی همراه با تازه‌های این نشر علاوه بر نمایشگاه مجازی در شعب فروشگاه‌های انقلاب و کریمخان این انتشارات با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

انتشارات علمی و فرهنگی از همه علاقمندان به خرید حضوری کتاب دعوت می‌کند تا از تاریخ ۲۶ اردیبهشت تا اول خردادماه با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های انتشارات علمی و فرهنگی کتاب‌های مورد علاقه خود را از این شعب تهیه کنند.

همزمان با برگزاری برنامه ویژه «در آغوش کتاب» شعب کافه کتاب جیبی، کافه اختصاصی انتشارات علمی و فرهنگی، نیز در این دو شعبه افتتاح خواهد شد.