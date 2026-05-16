محمدتقی بارانی، مسئول مدیریت ترویج مؤسسه ایمان جهادی صهبا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر جنگ تحمیلی سوم بر روند فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: خبر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، همانند مردم ایران، مجموعه صهبا را نیز داغدار کرد. طی سال‌های گذشته انس با بیانات و فرمایشات ایشان سبب شده بود که اعضای مجموعه، اشتیاق رهبر انقلاب به شهادت را بارها در سخنان و رفتار ایشان مشاهده کنند، اما با این حال پذیرش خبر شهادت ایشان همچنان دشوار و سنگین بود.

وی افزود: مجموعه صهبا از نخستین روزهای پس از این حادثه، در کنار مردم در میدان حضور داشت و تلاش کرد هر آنچه در توان دارد انجام دهد؛ از برپایی ایستگاه‌های صلواتی و راه‌اندازی کاروان‌های خودرویی گرفته تا مشارکت در تولید آثار و محتوای فرهنگی درباره رهبر شهید انقلاب.

بارانی با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی این مجموعه گفت: یکی از برنامه‌هایی که در این ایام دنبال شد، طراحی و توزیع تصاویری از رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود؛ اقدامی که پیش‌تر نیز در نمایشگاه‌های کتاب تهران انجام می‌شد و این تصاویر به علاقه‌مندان هدیه داده می‌شد. این آثار علاوه بر تصویر رهبر شهید، شامل توصیه‌ها و جملاتی از ایشان بود و در میادین و تجمعات مختلف تهران و قم توزیع شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود. به همین دلیل این مجموعه تصاویر به‌صورت هدیه در سایت فروشگاه انتشارات نیز بارگذاری شد تا مخاطبان شهرستانی هم امکان دریافت آن را داشته باشند.

وی ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، پویشی با عنوان «از رهبر شهید بخوانیم» با هدف معرفی سیره و اندیشه حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای راه‌اندازی شد تا مخاطبان از طریق مطالعه آثار ایشان، بیشتر با شخصیت، آرمان‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید آشنا شوند.

مسئول مدیریت ترویج مؤسسه صهبا درباره اجرای این پویش توضیح داد: در قالب این طرح، تسهیلاتی برای غرفه‌های ترویج و فروش کتاب که در کنار تجمعات مردمی برپا شده‌اند در نظر گرفته شد و مجموعه صهبا تلاش کرده است به‌صورت حضوری و تلفنی، در تأمین کتاب و معرفی آثار به این غرفه‌ها کمک کند.

بارانی همچنین درباره حضور مؤسسه صهبا در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: از مدتی قبل، مجموعه خود را برای حضور در نمایشگاه آماده کرده و انتظار می‌رود استقبال مخاطبان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. صهبا در این دوره با ۳۴ عنوان کتاب و گفتار در نمایشگاه حضور دارد.

وی افزود: دو اثر جدید از مجموعه «صهبای نوجوان» نیز آماده انتشار بود اما به دلیل شرایط اخیر کشور، مراحل طراحی و صفحه‌آرایی آن‌ها با تأخیر مواجه شد و به‌زودی منتشر خواهند شد. یکی از این آثار، کتاب «حلقه اول» از مجموعه «انسان ۲۵۰ ساله» است.

بارانی در پایان با اشاره به برگزاری رویداد «اردی‌بهشت کتاب» در باغ کتاب تهران گفت: مجموعه صهبا هم‌اکنون در این رویداد حضور دارد و آثار خود را به‌صورت حضوری و با تخفیف در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۲ به باغ کتاب تهران مراجعه و کتاب‌های مورد نظر خود را تهیه کنند.