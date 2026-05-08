بانوی بوشهری پس از تحمل جراحات ناشی از جنگ اقتدار رمضان به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر جمعه در جمع خبرنگاران از شهادت بانوی جانباز جنگ اقتدار رمضان در بوشهر خبر داد و افزود: در حمله جنایتکارانه آمریکایی و صهیونیستی به مراکز غیرنظامی در شهر بوشهر بانوی بوشهری آسیه شهرآزاد از مجروحان مردمی پس از تحمل جراحات وارده به شهادت رسید.

مدیر کل بنیاد شهید بوشهر بیان کرد: شهید والامقام آسیه شهرآزاد در روز ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ در حمله جنایتکارانه آمریکایی و صهیونیستی به میدان امام علی علیه السلام شهر بوشهر مجروح و بعد از دو ماه تحمل جراحات روز هفدهم اردیبهشت ماه به فیض شهادت نائل شد.

وی خاطرنشان کرد: در استان بوشهر تا کنون تعداد ۵۸ شهید در جنگ اقتدار رمضان به شهادت رسیدند و از این تعداد ۳۵شهید والامقام در سرتاسر استان تشییع و تدفین شدند و امروز کمیته شهید والامقام آسیه شهرآزاد از شهدای جنگ اقتدار رمضان برگزار شد و تعداد شهدای استان بوشهر به ۳۶شهید افزایش یافت.

وی در خصوص مراسم وداع و تشییع با شهید والامقام آسیه شهرآزاد بیان کرد: مراسم شب وداع با شهید والامقام اقتدار رمضان جمعه شب، هجدهم اردیبهشت ماه ساعت ۲۱:۳۰در میدان امام خمینی در جمع مردم شریف و شهید پرور انجام می شود و مراسم تشییع پیکر مطهر شهید شنبه بعد از ظهر، ساعت ۱۷ از بسیج مرکزی تا گلزار شهدای بهشت صادق شهر بوشهر انجام می شود.