۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

دیدار معاون ترامپ و وزیر خارجه قطر در کاخ سفید با محوریت ایران

رسانه‌ها از دیدار «جی دی ونس» و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» در کاخ سفید و رایزنی درباره تحولات مربوط به آتش‌بس و مذاکرات ایران و آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در کاخ سفید با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه گفته اند که محور اصلی دیدار و گفتگوهای ونس و آل ثانی علاوه بر بررسی روابط دو جانبه، مذاکرات ایران و آمریکا و آتش‌بس در منطقه بوده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این دیدار منتشر نشده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی در واکنش به این دیدار و به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شدند که قطری‌ها کانال ارتباطی کلیدی بین آمریکا و ایران در مذاکرات مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ هستند.

