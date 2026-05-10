امنیت خلیج فارس خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ناوسالار یکم پاسدار سعید سیاه‌سرانی شنبه شب در هفتادمین اجتماع بزرگ مردم ولایت‌مدار و اربعین تنگسیری گفت: در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی، ایران اجازه نخواهد داد حتی یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور کند.ا و جمعی از مسئولان در استان مازندران برگزار شد.

دبیر ستاد راهیان نور دریایی کشور، در این مراسم با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نقش مردم در حمایت از انقلاب اسلامی اظهار کرد: اگر اراده جمهوری اسلامی ایران نباشد، اگر ولی‌فقیه نخواهد و اگر مردم ما نخواهند، ما به عنوان پاسدار اجازه نخواهیم داد حتی به اندازه یک لیتر نفت از تنگه هرمز عبور کند.

وی افزود: امام شهید ما فرمود روزگاری در این مملکت اتفاق خواهد افتاد که خدا مردم را مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام خواهند کرد.

سیاه‌سرانی با تمجید از حضور و بصیرت مردم ایران تصریح کرد: به شرف شهدا قسم، بصیرت مردم ایران از بصیرت امت رسول خدا بالاتر و شجاعت این ملت همانند شجاعت اصحاب سیدالشهدا(ع) در کربلاست.

افسر ارشد نیروی دریایی سپاه با اشاره به فرهنگ عاشورا و الگوگیری ملت ایران از قیام امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: اگر قرار است دین خدا و پرچم حق باقی بماند، ملت ایران همچون یاران سیدالشهدا(ع) در میدان ایستاده‌اند.

وی همچنین با اشاره به حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب کشور گفت: به نمایندگی از هوافضای قهرمان، ارتش قهرمان، نیروی انتظامی قهرمان و مردم قهرمان ایران اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

سیاه‌سرانی با اشاره به سوابق تاریخی حضور بیگانگان در جنوب کشور اظهار داشت: در بوشهر قبرستان انگلیسی‌ها و در هرمزگان قبر پرتغالی‌ها وجود دارد، اما آمریکایی‌ها را در این کشور دفن نخواهیم کرد.

وی تأکید کرد: به شرف شهید تنگسیری و علمدار تنگه هرمز قسم یاد می‌کنیم اگر آمریکا در خلیج همیشه فارس اقدامی انجام دهد، تنگه هرمز و خلیج فارس به بزرگ‌ترین قبرستان آبی تفنگداران آمریکایی تبدیل خواهد شد.