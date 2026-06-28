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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

جریمه میلیاردی شرکت پخش مواد غذایی در یاسوج

جریمه میلیاردی شرکت پخش مواد غذایی در یاسوج

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۲۵ میلیارد ریالی یک شرکت توزیعی به دلیل فروش اجباری کالا به همراه برخی از اقلام اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف یک شرکت معروف پخش مواد غذایی به دلیل فروش اجباری کالا برخی اقلام از قبیل تن ماهی و رب گوجه فرنگی در کنار کالای مورد تقاضای مصرف کننده در شعبه ۱۰۱ تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده ، اتهام انتسابی را محزر و این شرکت پخش مواد غذایی معروف را به دلیل فروش اجباری به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: با گشت مشترک و دریافت گزارشات واحدهای صنفی خرده فروشی، پرونده تخلف از سوی بازرسی سازمان صمت تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6873570

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