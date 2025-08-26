  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۹

برنج فروش متخلف دهدشتی نقره داغ شد

برنج فروش متخلف دهدشتی نقره داغ شد

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی متصدی فروش برنج در دهدشت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: بازرسان اداره صمت شهرستان کهگیلویه در بازدید از یک عمده فروشی تخلف برنج فروش متقلب را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی اظهار کرد: پرونده گرانفروشی تعداد ۷۰۰ کیسه برنج به ارزش ۳۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی دهدشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و تأیید گرانفروشی برنج، اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا علاوه بر پلمپ و تعطیلی محل کسب به مدت ۵ روز، متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کد خبر 6570700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها