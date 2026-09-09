کودکان نباید بهای جنگ را بپردازند!

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله رژیم صهیونیستیآمریکایی به جنوب کشور و به شهادت رساندن جمعی از دانش آموزان میناب و کودکان در شهر سیریک، انتشارات قدیانی که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد، بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
انتشارات قدیانی که با تاکید بر اهمیت مراقبت از جان و روان کودکان و نوجوانان، بیش از پنجاه سال با آنها زندگی کرده و کنارشان بزرگ شده، هرگونه آسیب را به کودکان و نوجوانان ایرانزمین و ورای مرزهای این سرزمین محکوم میکند؛ چراکه کودک جنگ نمیشناسد، ارمغان جنگ نیز جز رنج چیز دیگری نیست و چه رنجی جانکاهتر از جنایت اخیر امریکا در حمله به سیریک؛ جایی که در میان قربانیان، کسانی بودند که روزگاری خود کودک و نوجوان این سرزمین بودند و همان شب، در مراسم عروسی و جشن آغاز زندگیشان، در کنار خانوادهها و سایر دلبندانمان به شهادت رسیدند، و چه داغی سوزانندهتر از واقعه مدرسه میناب.
انتشارات قدیانی نه صرفاً به عنوان یک ناشر بلکه همچون پدر و مادری که داغ فرزند دیده، با اندوهی عمیق جنایت جنگی امریکا و رژیم صهیونیستی را در جنگهای تحمیلی دوم و سوم محکوم و برضرورت رعایت اصول انسانی و حقوق بشردوستانه تاکید میکند.
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