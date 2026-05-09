گرگان همچنان بیدار؛ مردم همگام با سراسر کشور در خیابان ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم گرگان شامگاه جمعه بار دیگر با حضور گسترده در خیابانها و میادین اصلی شهر، همگام با دیگر نقاط کشور، صحنهای از همبستگی و اتحاد ملی را به نمایش گذاشتند.
در این تجمع مردمی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر حمایت از کشور، ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
حضور مستمر مردم گرگان در شبهای اخیر، به یکی از جلوههای پررنگ همراهی مردمی در کشور تبدیل شده و تصاویر این تجمعات بارها در رسانه ملی و فضای مجازی بازتاب یافته است.
شرکتکنندگان در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، اعلام کردند که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد و همچنان در میدان دفاع از عزت و استقلال کشور باقی خواهد ماند.
در حاشیه این تجمع، مردم با سردادن شعارهایی در حمایت از ایران و جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر ایستادگی و مقاومت تأکید کردند و خواستار حفظ انسجام و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن شدند.
موج حضور شبانه مردم گرگان اکنون به شصتونهمین شب رسیده و همچنان با مشارکت پرشور شهروندان ادامه دارد.
