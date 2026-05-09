عباسی: ایران ۴۷ سال در خط مقدم نبرد با استکبار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی شامگاه جمعه در جمع مردم حاضر در موج شصت‌ونهم تجمعات مردمی گرگان، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و دفاع مقدس و همچنین شهدای اخیر، اظهار کرد: حضور پرشور و مستمر مردم گرگان در شب‌های مقاومت، جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به انعکاس حضور مردم گرگان در رسانه ملی افزود: گرگان یکی از شهرهایی است که شور انقلابی و حضور میدانی مردم آن همواره مورد توجه کشور بوده و این حضور مداوم، نشان‌دهنده بصیرت و آگاهی مردم این خطه است.

عباسی با بیان اینکه «ملت ایران به تعبیر امام راحل، ملتی برانگیخته از سوی خداوند است»، اظهار کرد: این مردم با حضور آگاهانه خود نشان داده‌اند که همچنان پای انقلاب، ولایت و عزت ایران اسلامی ایستاده‌اند.

وزیر اسبق ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا و جریان صهیونیسم علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی با ایران مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، انواع توطئه‌ها از کودتا گرفته تا جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و جنگ رسانه‌ای علیه ملت ایران طراحی شده است.

وی افزود: استکبار جهانی به دلیل جایگاه راهبردی، تمدن تاریخی و ظرفیت‌های عظیم ایران اسلامی، همواره تلاش کرده مانع تبدیل شدن جمهوری اسلامی به الگوی ملت‌های آزاده جهان شود.

عباسی با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال تضعیف انسجام داخلی هستند، خاطرنشان کرد: ملت ایران در همه مقاطع تاریخی ثابت کرده‌اند که در برابر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کنند و امروز نیز وحدت مردم مهم‌ترین عامل شکست نقشه‌های دشمنان است.

وی همچنین با اشاره به مواضع برخی جریان‌های ضدایرانی خارج‌نشین گفت: دشمنان تصور می‌کنند با فشار رسانه‌ای و جنگ روانی می‌توانند ملت ایران را دچار تردید کنند، در حالی که مردم ایران با آگاهی و هوشیاری، مسیر عزت و استقلال را انتخاب کرده‌اند.

عباسی با قدردانی از حضور مستمر مردم گرگان در تجمعات شبانه تأکید کرد: این حضور پرشور، پیام روشنی برای دشمنان دارد و آن این است که ملت ایران تا پای جان برای دفاع از کشور، انقلاب و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.