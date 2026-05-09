۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۸

واژگونی سمند در محور لفور ۵ مصدوم برجا گذاشت

بابل - اورژانس بابل از مصدومیت پنج نفر در پی انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار به لفور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اورژانس بابل حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار ـ لفور، محدوده پیش از منطقه گرو، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل اعلام شد.

پس از دریافت گزارش مردمی، نیروهای عملیاتی پایگاه‌های ریگ‌چشمه و سیدکلا به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

بر اساس اعلام اورژانس بابل، در این حادثه سه مرد ۴۳، ۲۵ و ۱۵ ساله و دو زن ۳۵ و ۱۰ ساله دچار مصدومیت‌های متعدد و آسیب ناحیه سر شدند.

مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

