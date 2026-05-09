واژگونی سمند در محور لفور ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اورژانس بابل حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور بابلکنار ـ لفور، محدوده پیش از منطقه گرو، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل اعلام شد.

پس از دریافت گزارش مردمی، نیروهای عملیاتی پایگاه‌های ریگ‌چشمه و سیدکلا به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

بر اساس اعلام اورژانس بابل، در این حادثه سه مرد ۴۳، ۲۵ و ۱۵ ساله و دو زن ۳۵ و ۱۰ ساله دچار مصدومیت‌های متعدد و آسیب ناحیه سر شدند.

مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.