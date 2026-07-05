ابوالقاسم لعلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو حادثه رانندگی جداگانه امروز یکشنبه در محور گنجافروز ـ بابلکنار در مجموع ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت که با حضور بهموقع نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی افزود: نخستین حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۶ با یک دستگاه نیسان رخ داد. پس از اعلام حادثه، آمبولانسهای پایگاههای ریگچشمه و سیدکلا به محل اعزام شدند.
لعلی ادامه داد: این سانحه ۶ مصدوم شامل پنج زن ۱۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸ و ۴۷ ساله و یک کودک پنج ساله بر جای گذاشت که به دلیل آسیبهایی از جمله ضربه به سر و آسیبهای متعدد بدنی، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید بهشتی بابل انتقال یافتند.
رئیس سازمان اورژانس بابل با اشاره به دومین حادثه گفت: برخورد یک دستگاه پژو پارس با سمند در ورودی پارک جنگلی بزچفت در محور گنجافروز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
وی تصریح کرد: در این حادثه سه پایگاه اورژانس ریگچشمه، هلیدشت و سیدکلا به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، ۱۰ مصدوم شامل شش زن ۲۱ تا ۵۳ ساله و چهار مرد ۱۵ تا ۵۸ ساله به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.
لعلی با بیان اینکه تمامی مصدومان دچار آسیبهای ناشی از ضربه به سر و آسیبهای متعدد بدنی بودند، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.
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