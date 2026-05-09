به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، شدت انفجار در پالایشگاه شالمت به حدی بود که خانهها در کیلومترها آن طرفتر به لرزه درآمد و مشتریان رستورانهای نزدیک پراکنده شدند.
ویدئوهایی که پس از انفجار منتشر شده، شعلههای عظیم و دود غلیظ سیاهی را نشان میدهد که به هوا برخاسته است.
پالایشگاه شالمت یکی از شش پالایشگاه شرکت انرژی پیبیاف است که در سال ۲۰۱۵ خریداری شده است.
این پالایشگاه روزانه ۱۸۵ هزار بشکۀ نفت خام فرآوری میکند و قرار بوده به زودی تولید ۲۰ هزار بشکۀ سوخت دیزل تجدیدپذیر در روز را آغاز کند.
