  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۳۴

پالایشگاه آمریکا ترکید/ انفجار قوی همراه با لرزش خانه‌ها و فرار مردم

پالایشگاه آمریکا ترکید/ انفجار قوی همراه با لرزش خانه‌ها و فرار مردم

درحالی که آمریکا با بحران بی‌سابقۀ انرژی ناشی از تبعات جنگ با ایران مواجه است، رسانه‌های این کشور از وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی بزرگ در پالایشگاه شالمت در ایالت لوئیزیانا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، شدت انفجار در پالایشگاه شالمت به حدی بود که خانه‌ها در کیلومترها آن طرف‌تر به لرزه درآمد و مشتریان رستوران‌های نزدیک پراکنده شدند.

ویدئوهایی که پس از انفجار منتشر شده، شعله‌های عظیم و دود غلیظ سیاهی را نشان می‌دهد که به هوا برخاسته است.

پالایشگاه شالمت یکی از شش پالایشگاه شرکت انرژی پی‌بی‌اف است که در سال ۲۰۱۵ خریداری شده است.

این پالایشگاه روزانه ۱۸۵ هزار بشکۀ نفت خام فرآوری می‌کند و قرار بوده به زودی تولید ۲۰ هزار بشکۀ سوخت دیزل تجدیدپذیر در روز را آغاز کند.

کد مطلب 6824049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      11 2
      پاسخ
      نصرت الهی. انشالله منتظر تجزیه این کشور هم هستیم در آینده. چاه مکن بهر کسی...
    • محمد IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      8 2
      پاسخ
      به جهنم!!! يك زلزله و سونامي آخرالزماني هم بره سراغشون.
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      8 1
      پاسخ
      دست خدا بود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها