۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۷

انفجار در یکی از پالایشگاه‌های نفت در شمال عراق

منابع خبری از انفجار در یکی از پالایشگاه های نفت استان دهوک عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه المیادین از وقوع انفجارهایی در یکی از پالایشگاه‌های نفت در منطقه «خرابابک» واقع در استان دهوک در اقلیم کردستان عراق خبر داد.

هنوز گزارشی از علت این انفجارها و میزان خسارات احتمالی مخابره نشده است.

