روایت تازه مهدی مجاهد از شهید راه خدمت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ را معمولاً از دور مینویسند، اما کتاب «خسته نیستم» روایتی است از فاصله صفر. این اثر، مجموعهای منحصربهفرد شامل ۱۰۰ روایت مستند از قریب به سه سال دوران ریاستجمهوری آیتالله رئیسی است؛ از التهابات ایام انتخابات ۱۴۰۰ تا لحظه شهادت در اردیبهشت ۱۴۰۳. نویسنده که در تمام این هزار روز، سایهبهسایه و شبانهروز همراه رئیسجمهور بوده، دوربین روایت خود را جایی کاشته است که هیچ خبرنگار یا دوربین رسمیای به آن راه نداشته است.
ورود به منطقه ممنوعه
«خسته نیستم» یک گزارش عملکرد خشک دولتی نیست؛ بلکه یک درام سیاسی مدیریتی است. کتاب جسارت دارد و وارد «اتاقهای دربسته» میشود. مخاطب در این اثر برای اولینبار با پشتپردههای تصمیمات کلان و جنجالی روبرو میشود:
دیپلماسیِ ناگفته: راز آن میز بیضیشکل و غیرمتعارف در کاخ کرملین چیست و در گفتگوی خصوصی با پوتین چه گذشت؟ در جلسه پرتنش با رئیسجمهور ترکیه، وقتی رئیس سرویس امنیتی آن کشور اقدامی خارج از پروتکل انجام داد، واکنش قاطع شهید رئیسی چه بود؟ ماجرای تأخیر معنادار سفر به آفریقا یا پیوستن به بریکس چه لایههای پنهانی داشت؟
مدیریت بحرانهای امنیتی و اجتماعی: کتاب روایتی تکاندهنده از پاییز ۱۴۰۱ دارد; از پشتپرده تماس تلفنی پدرانه با پدر مرحومه مهسا امینی تا مواجهه مستقیم و بدون گارد با دختران نسل Z که حجاب نداشتند. همچنین ماجرای برکناری جنجالی معاون سیاسی وزیر کشور و ایستادگی در برابر سهمخواهیهای سیاسی ایام انتخابات، با جزئیات دقیق روایت شده است.
افشای گلوگاههای اقتصادی و معیشتی
این کتاب سندی است بر اینکه کشور چگونه از لبه پرتگاه بازگشت. نویسنده پرده از «خطر قحطی نان» برمیدارد و نشان میدهد رئیسجمهور چگونه شخصاً وارد میدان شد. روایتی از مبارزه با «نرخسازیهای کاذب ارزی» توسط برخی مراکز پژوهشی رسمی در خارج از دولت و دستورهای قاطع برای توبیخ و برکناری مدیران متخلف، نشاندهنده جدیت رئیسی در مبارزه با فساد است، حتی اگر آن فساد در بدنه دولت خودش باشد. حواشی دیدار با تیم ملی فوتبال و ماجرای پاداش بازیکنان در آستانه جام جهانی نیز از بخشهای خواندنی این بخش است.
یکی از جذابترین ابعاد کتاب، ترسیم شخصیت حقیقی سید ابراهیم رئیسی، جدا از جایگاه حقوقی اوست. روایتی از سادهزیستیِ باورنکردنی در خانه شخصی رئیسجمهور و همسرش، رد کردن پیشنهاد حضور در باغ مجلل خارجی در سفرهای دیپلماتیک، و دیدگاههای صریح ایشان درباره عدم دخالت اعضای خانواده در دولت، تصویری شفاف از سلامت نفس او ارائه میدهد. این بخشها پاسخی است مستند به تمام شایعات و ابهامات.
رازِ «خسته نیستم»
چرا نام کتاب «خسته نیستم» انتخاب شد؟ این عبارت، پرتکرارترین جمله شهید رئیسی در مواجهه با اطرافیان بود. هرگاه همراهان و حتی محافظان از فشار کاری، سفرهای فشرده استانی و بیخوابیهای مکرر به ستوه میآمدند و از او میخواستند استراحت کند، با لبخندی که حاکی از امید و اراده بود میگفت: «من خسته نیستم…»
این کتاب نشان میدهد که این جمله، یک تعارف نبود؛ بلکه فلسفه حکمرانی او بود. روایتی از احیای فروش نفت، حل ناترازیهای انرژی و بازگرداندن ریل اقتصاد، که محصول همین روحیه خستگیناپذیر بود.
پایانی که آغاز است
فصل پایانی کتاب، به تلخترین بخش میپردازد: شهادت. نویسنده با واکاوی شبهات و مسائل مطرح شده پیرامون نحوه شهادت بالگرد رئیسجمهور، روایتی مستند ارائه میدهد تا غبار از چهره حقیقت پاک شود.
کتاب «خسته نیستم» تلاشی است برای «نشانه گذاری الگوی مدیریت جهادی». این اثر میخواهد بگوید راه رئیسی با رفتن او تمام نشد؛ بلکه به عنوان یک «مکتب مدیریتی» تثبیت شد. مطالعه این کتاب برای مدیران، فعالان سیاسی، دانشجویان و هر ایرانی که میخواهد تاریخ واقعیِ این سه سال طوفانی را بداند، نه یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت است. این کتاب، تزریق امید است در رگهای جامعهای که به قهرمانان واقعی نیاز دارد.
