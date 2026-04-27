به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست از دور تازه این برنامه، سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ در پردیس کتاب به‌نشر (شعبه مرکزی) واقع در خیابان امام خمینی(ره)، روبه‌روی باغ ملی برگزار خواهد شد و حضور برای علاقه‌مندان به داستان‌نویسی آزاد است.

این نشست‌ها که در سال‌های گذشته با استقبال نوقلمان و علاقه‌مندان به داستان‌نویسی همراه بود، در دوره نخست به دبیری زنده‌یاد سعید تشکری برگزار شد و طی بیش از ۹۰ جلسه در مشهد و برخی مراکز استان‌ها ادامه یافت.

پس از آن دوره دوم این نشست‌ها با دبیری علیرضا مهرداد و اجرای مهدی سیم‌ریز برگزار شد و اکنون دور تازه این برنامه با دبیری محمد خسروی‌راد آغاز خواهد شد.

«عصرانه داستان‌نویسان رضوی» با هدف تربیت نویسندگان در حوزه ادبیات رضوی و آشنایی آنان با اصول نگارش داستان دینی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این جلسات با مبانی خلق داستان، رمان و متون ادبی مرتبط با فرهنگ و معارف رضوی آشنا می‌شوند. این نشست‌ها رویکردی خروجی‌محور دارند و آموزش‌ها با هدف تولید اثر و رسیدن به مرحله انتشار کتاب دنبال می‌شود.

در همین راستا، انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر) از طرح‌های داستانی نوقلمان حمایت کرده و مسیر تبدیل ایده تا چاپ کتاب را برای نویسندگان مستعد همراهی می‌کند.

انتشار کتاب «بی‌بی مهگل» نوشته زینب صفرپور یکی از دستاوردهای همین جلسات است؛ اثری که با کسب امتیاز قابل توجه از ارزیابان ، پس از طی مراحل فنی چاپ، در انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نشست‌های «عصرانه داستان‌نویسان رضوی» از این پس سه‌شنبه‌ها و دو بار در ماه برگزار می‌شود و در کنار آموزش‌های تخصصی، فضایی برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان نویسندگان و علاقه‌مندان به داستان فراهم می‌کند.

ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی رایگان این مجموعه نیز از طریق ارتباط با ادمین کانال انتشارات به‌نشر با شماره۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰۸ انجام می‌شود.