به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که منطقه و جهان اسلام شاهد تحولات شگرف و پیروزی‌های راهبردی جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی است، بازخوانی آموزه‌های وحیانی برای تبیین مسیر پیش‌رو ضرورتی دوچندان یافته است. کتاب «فتح بی‌پایان» به قلم استاد حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی، با نگاهی تازه به سوره مبارکه فتح، دریچه‌ای نو به روی فهم نصرت الهی گشوده است.

این اثر که توسط نشر معارف به تازگی روانه بازار شده، فراتر از یک شرح سنتی، سعی دارد به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که چگونه می‌توان در میانه نبردهای سخت و نرم، «روایتگری فاتحانه» داشت. استاد عابدینی در این کتاب معتقد است که تاریخ اسلام تنها یک خاطره در حافظه تاریخ نیست، بلکه حقیقتی جاری و زنده است که هر نسل را به مسئولیت‌شناسی و همراهی با ولی‌ الهی در صراط مستقیم فرامی‌خواند.

دستورالعمل رهبر شهید برای نصرت

یکی از نقاط عطف این کتاب، پیوند آن با توصیه‌های راهبردی رهبر شهید جبهه مقاومت است. در شرایطی که پیروزی‌های اخیر موجب عزت مومنان و ذلت مستکبران شده، این کتاب به تبیین یکی از سه دستورالعمل مهم آن رهبر فرزانه می‌پردازد: «قرائت و تدبر در سوره فتح». کتاب فتح بی‌پایان با این رویکرد تدوین شده تا به مخاطب کمک کند بشارت‌های بزرگ درباره فتوحات عظیم را در متن واقعیت‌های امروز جامعه ببیند و تحلیل درستی از شرایط موجود داشته باشد.

از جنگ شناختی تا فتح مطلق

حجت‌الاسلام عابدینی در فصل چهارم کتاب به یکی از حیاتی‌ترین مباحث روز یعنی «جنگ شناختی» پرداخته است. وی با استناد به آیات ۱۸ تا ۲۸ سوره فتح، صلح هوشمندانه و مقاومت را شرط اصلی نصرت الهی معرفی کرده و تبیین می‌کند که چگونه تقابل میان تعصب جاهلی و عقلانیت ایمانی می‌تواند کلید آرامش در برابر تاخیرها و دشواری‌های مسیر باشد. این کتاب تاکید می‌کند که هر واقعه امروز، حلقه‌ای از زنجیره گذشته و پیوندی با آینده است و انسان معاصر نمی‌تواند نسبت به این پیوستگی تاریخی بی‌تفاوت باشد. «فتح بی‌پایان» کتابی برای دیروز نیست؛ دستورالعملی برای انسان امروز است تا در صف همراهان پیامبر (ص) جایگاه خود را بازشناسد.