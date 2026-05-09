به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری بجنورد محمد ایزدی در حاشیه بازدید از کارگاه فرآوری پسته روستای امیرآباد با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این شهرستان در تولید پسته اظهار کرد: جاجرم به دلیل اقلیم ویژه و سازگاری بالای خاک، بهویژه در بخش مرکزی و سنخواست، امروز به قطب تولید پسته در خراسان شمالی تبدیل شده است.
وی افزود: در سالهای اخیر، درایت و تلاش کشاورزان منطقه باعث توسعه چشمگیر باغات پسته شده و این محصول اکنون به یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی شهرستان تبدیل شده است.
فرماندار جاجرم با انتقاد از خامفروشی پسته گفت: خروج این محصول بهصورت خام از منطقه، موجب از دست رفتن بخش مهمی از ارزش افزوده اقتصادی برای مردم شهرستان و استان میشود.
ایزدی ادامه داد: برنامه ما حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و توسعه واحدهای فرآوری، بستهبندی و صادرات پسته است و در این مسیر، تسهیل در اعطای تسهیلات و مجوزها را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی توسعه کارگاههای فرآوری پسته در روستاهای جاجرم بهویژه امیرآباد را نمونهای موفق از اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: هدف نهایی ما این است که نام «جاجرم» بر روی بستههای صادراتی پسته در بازارهای جهانی بدرخشد.
