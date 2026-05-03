پاکمهر: پشتوانه مردمی رمز ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی بجنورد که در میدان شهید برگزار شد با اشاره به فضای معنوی و تاریخی این ایام، اظهار کرد: همراهی مردم و مسئولان در چنین مقاطعی، جلوهای از همدلی و انسجام ملی است و این حضور حماسی، پیام روشنی برای جهانیان مبنی بر اینکه نظام اسلامی برخاسته از اراده مردم و متکی بر حمایت آنان است.
پاکمهر با تأکید بر اینکه نظام اسلامی بر پایه فرهنگ قرآن و مکتب عاشورا شکل گرفته است، افزود: در چنین ساختاری، مردم صرفاً حامی نیستند، بلکه خود، حافظ ارزشها، آرمانها و دستاوردهای انقلاب به شمار میروند و این ویژگی، رمز پایداری این نظام در برابر چالشهاست.
وی ادامه داد: حضور مردم در صحنههای مختلف، بهویژه در شرایط حساس، به معنای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و تداوم مسیر شهدا و رهبری است و همین پشتوانه مردمی، قدرتی ایجاد کرده که دشمنان را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذاشته است
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات جهانی، این مقطع را دوران تغییر معادلات قدرت توصیف کرد و گفت: امروز شاهدشکلگیری موجی از بیداری در میان ملتها هستیم؛ بیداریای که از جهان اسلام فراتر رفته و بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پرچمدار تفکر اسلام ناب، در مرکز این تحولات قرار دارد و ایستادگی ملت ایران، الهامبخش سایر ملتهایی شده که در برابر نظام سلطه مقاومت میکنند.
پاکمهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات و فشارهای خارجی علیه ایران تصریح کرد: در دهههای گذشته، دشمنان با استفاده از ابزارهایی همچون تحریمهای گسترده، تهدیدات نظامی، جنگ روانی و ایجاد ناامنی در منطقه تلاش کردهاند نظام اسلامی را تضعیف کنند، اما نتیجه این اقدامات کاملاً معکوس بوده است.
وی تأکید کرد: این فشارها نهتنها موجب عقبنشینی ایران نشده، بلکه به افزایش انسجام ملی، تقویت توان دفاعی و رشد ظرفیتهای داخلی در حوزههای مختلف انجامیده است.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به برخی تحلیلهای بینالمللی گفت: بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران غربی اذعان دارند که سیاستهای تقابلی علیه ایران نتیجهای جز تقویت جایگاه منطقهای و افزایش قدرت بازدارندگی این کشور نداشته است.
وی ادامه داد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، با واکنش هوشمندانه و مقتدرانه مواجه شده و همین امر، محاسبات دشمنان را با خطا روبهرو کرده است.
پاکمهر همچنین به تحولات نظامی و امنیتی منطقه اشاره کرد و افزود: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در کنار حمایت مردمی، موجب شده است که تهدیدات خارجی کارایی خود را از دست بدهد و دشمنان در رسیدن به اهداف خود با شکست مواجه شوند.
وی با اشاره به برخی رخدادهای اخیر منطقهای، اظهار داشت: تلاشهایی برای ایجاد بیثباتی در کشورهای منطقه و تضعیف محور مقاومت صورت گرفته، اما این اقدامات نیز به دلیل هوشیاری ملتها و انسجام داخلی کشورها، به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی داخلی گفت: آنچه امروز بهعنوان بزرگترین سرمایه کشور شناخته میشود، اعتماد متقابل میان مردم و نظام است و این سرمایه، نقش تعیینکنندهای در عبور از چالشها دارد.
وی افزود: حضور گسترده مردم در مناسبتهای مختلف، نشاندهنده سطح بالای آگاهی و بصیرت آنان است و همین ویژگی، کشور را در برابر تهدیدات مصون کرده است.
پاکمهر همچنین با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای خارجی، توانسته در عرصههای گوناگون از جمله صنایع دفاعی، پزشکی، علمی و فناوری به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد و این موفقیتها، حاصل تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.
وی در ادامه به برخی نشانههای تغییر در فضای بینالمللی اشاره کرد و گفت: امروز حتی در میان کشورهای غربی نیز اختلافنظرهایی درباره سیاستهای گذشته شکل گرفته و این امر نشاندهنده تغییر نگاهها نسبت به تحولات جهانی است.
نایبرئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: مقاومت ملت ایران و ایستادگی در برابر فشارها، موجب شده است که بسیاری از کشورها در رویکردهای خود بازنگری کنند و این موضوع، یکی از نتایج مهم پایداری جمهوری اسلامی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از حضور مردم و تلاشهای مسئولان اظهار داشت: این سطح از همراهی و همدلی، سرمایهای ارزشمند برای کشور است و بدون تردید، آیندهای روشن در سایه همین انسجام و وحدت رقم خواهد خورد.
پاکمهر در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، فرهنگ ایثار و مقاومت، و با حفظ وحدت و همدلی، مسیر پیشرفت، عزت و استقلال را با قدرت ادامه خواهد داد و هیچگونه فشار یا تهدیدی قادر به متوقف کردن این مسیر نخواهد بود.
