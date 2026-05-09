آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع یک حادثه پرخطر در یکی از جایگاه‌های سوخت شهر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲:۰۵ شب گذشته، حادثه حریق یک دستگاه کامیون سوخت‌رسان ده چرخ درون پمپ بنزین محله گذرنامه کرمانشاه به مرکز فرماندهی و کنترل عملیات سازمان گزارش شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: این کامیون در حال تخلیه محموله بنزین در مخازن جایگاه بود که ناگهان طعمه حریق شد، اما با اقدام سریع، هوشمندانه و به‌موقع امدادگران جان‌برکف سازمان آتش‌نشانی، این آتش‌سوزی مهیب پیش از گسترش و بروز یک فاجعه شهری مهار شد.

وی در تشریح روند امدادرسانی تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه در محل تخلیه سوخت، زنگ حریق به صدا درآمد و تیم‌های واکنش سریع و عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۸ سازمان آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌پاد قادری با اشاره به تاکتیک‌های مهار آتش در این عملیات بیان کرد: امدادگران سازمان با حضور فوری در محل و استفاده از تکنیک فوم‌دهی گسترده، موفق شدند آتش‌سوزی خودروی سنگین سوخت‌رسان و همچنین پنل سوخت‌گیری جایگاه را به طور کامل اطفاء نموده و عملیات خنک‌کاری و ایمن‌سازی محیط را با موفقیت به پایان برسانند.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد مناسب کارکنان جایگاه سوخت خاطرنشان کرد: پرسنل وظیفه‌شناس جایگاه نیز در لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، با استفاده صحیح از خاموش‌کننده‌های دستیِ موجود در سطح جایگاه، مانع از گسترش اولیه حریق به سایر پمپ‌ها و مخازن اصلی شدند که این اقدام در کنترل نهایی آتش بسیار مؤثر بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با لطف خداوند و سرعت عمل نیروها، خوشبختانه این حادثه دلهره‌آور هیچ‌گونه تلفات جانی، سوختگی یا آسیب‌دیدگی برای کارگران جایگاه، راننده کامیون و شهروندان حاضر در محل در پی نداشت و علت دقیق وقوع این حریق نیز توسط کارشناسان ایمنی سازمان در دست بررسی تخصصی است.