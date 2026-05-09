  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۶

آتش‌سوزی کامیون سوخت در جایگاه گذرنامه کرمانشاه مهار شد

آتش‌سوزی کامیون سوخت در جایگاه گذرنامه کرمانشاه مهار شد

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه از مهار سریع آتش‌سوزی یک دستگاه کامیون سوخت‌رسان در حال تخلیه بنزین در جایگاه محله گذرنامه بدون هیچ‌گونه تلفات جانی خبر داد.

آتش‌پاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع یک حادثه پرخطر در یکی از جایگاه‌های سوخت شهر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۲:۰۵ شب گذشته، حادثه حریق یک دستگاه کامیون سوخت‌رسان ده چرخ درون پمپ بنزین محله گذرنامه کرمانشاه به مرکز فرماندهی و کنترل عملیات سازمان گزارش شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: این کامیون در حال تخلیه محموله بنزین در مخازن جایگاه بود که ناگهان طعمه حریق شد، اما با اقدام سریع، هوشمندانه و به‌موقع امدادگران جان‌برکف سازمان آتش‌نشانی، این آتش‌سوزی مهیب پیش از گسترش و بروز یک فاجعه شهری مهار شد.

وی در تشریح روند امدادرسانی تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه در محل تخلیه سوخت، زنگ حریق به صدا درآمد و تیم‌های واکنش سریع و عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۸ سازمان آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌پاد قادری با اشاره به تاکتیک‌های مهار آتش در این عملیات بیان کرد: امدادگران سازمان با حضور فوری در محل و استفاده از تکنیک فوم‌دهی گسترده، موفق شدند آتش‌سوزی خودروی سنگین سوخت‌رسان و همچنین پنل سوخت‌گیری جایگاه را به طور کامل اطفاء نموده و عملیات خنک‌کاری و ایمن‌سازی محیط را با موفقیت به پایان برسانند.

وی همچنین با تقدیر از عملکرد مناسب کارکنان جایگاه سوخت خاطرنشان کرد: پرسنل وظیفه‌شناس جایگاه نیز در لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی، با استفاده صحیح از خاموش‌کننده‌های دستیِ موجود در سطح جایگاه، مانع از گسترش اولیه حریق به سایر پمپ‌ها و مخازن اصلی شدند که این اقدام در کنترل نهایی آتش بسیار مؤثر بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با لطف خداوند و سرعت عمل نیروها، خوشبختانه این حادثه دلهره‌آور هیچ‌گونه تلفات جانی، سوختگی یا آسیب‌دیدگی برای کارگران جایگاه، راننده کامیون و شهروندان حاضر در محل در پی نداشت و علت دقیق وقوع این حریق نیز توسط کارشناسان ایمنی سازمان در دست بررسی تخصصی است.

کد مطلب 6824093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها