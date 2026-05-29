آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: براساس گزارش ثبتشده در مرکز فوریتهای امدادی، ساعت ۱۰:۱۲ پیش از ظهر امروز جمعه، وقوع یک فقره حادثه آتشسوزی در یک باب منزل متروکه و قدیمی واقع در خیابان شریعتی کرمانشاه به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله پس از دریافت گزارش، مأموران ایستگاه نجات مرکزی را با تجهیزات کامل اطفایی و امدادی به محل حادثه اعزام کرد. آتشنشانان به محض رسیدن به موقعیت، عملیات مهار آتش را آغاز کردند و موفق شدند پس از ۳۰ دقیقه تلاش مداوم، شعلههای آتش را به طور کامل کنترل و مهار کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه با تاکید بر سرعت عمل نیروهای امدادی تصریح کرد: با توجه به بافت قدیمی محل و موقعیت جغرافیایی ملک، خطر سرایت آتش به بناهای پیرامونی بسیار بالا بود؛ اما تیمهای اعزامی با اتخاذ تدابیر دفاعی مناسب، حریق را در همان نقطه صفر محصور کرده و مانع از گسترش دامنه آتش به ساختمانهای همجوار شدند.
آتشپاد قادری در پایان خاطرنشان ساخت: خوشبختانه این حادثه به دلیل متروکه بودن ملک، هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیتی در پی نداشته است. در حال حاضر عملیات لکهگیری و ایمنسازی کامل محیط به پایان رسیده و کارشناسان علت دقیق وقوع این آتشسوزی را در دست بررسی دارند.
نظر شما